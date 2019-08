Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil det skade landets økonomi og sætte store britiske industrier i fare.

Sådan lyder det fredag fra Mark Carney, Bank of Englands chef.

- Der er nogle rigtig store industrier i det her land, hvor det, der i dag er indbringende, ikke længere vil være indbringende, det vil være uøkonomisk, siger Mark Carney til BBC ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bank of England er Storbritanniens centralbank. Banken står for at sætte renten i Storbritannien og stabilisere økonomien hvis nødvendigt.

- Uden en aftale vil økonomien blive rystet øjeblikkeligt. Der er selskaber, der ikke længere vil kunne køre rundt, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den nyvalgte britiske premierminister, Boris Johnson, har flere gange sagt, at briterne forlader EU den 31. oktober - aftale med EU eller ej.

Det er blandt andet blevet set som et forsøg på at lægge pres på EU for at genåbne forhandlingerne om en skilsmisseaftale.

Men Bank of England-chefen mener, at der er en "væsentlig sandsynlighed" for, at det rent faktisk ender uden en aftale mellem de to parter.

/ritzau/