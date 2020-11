Aftale bekræfter eksisterende handelsrelationer og baner vej for yderligere forhandlinger, lyder det.

Storbritannien og Canada underskrev lørdag en handelsaftale, som skal sikre fortsat handel mellem de to lande på de eksisterende EU-betingelser, når den nuværende brexit-overgangsperiode udløber om kort tid. Det siger den britiske regering.

- Aftalen bekræfter og fastlåser de to landes eksisterende handelsrelationer til 22 milliarder euro (omkring 164 milliarder kroner) og baner vej for yderligere forhandlinger, siger det britiske departement for international handel.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, og hans canadiske modpart, premierminister Justin Trudeau, blev enige om aftalen ved et videomøde. De er samtidig enige om at indlede forhandlinger om en ny britisk-canadisk handelsaftale i 2021.

- Det er en fantastisk aftale, sagde Johnson om aftalen.

Han sagde, at Canada er en af Storbritanniens nærmeste allierede, og at handelsforbindelser vil gå fra succes til succes.

Storbritannien er Canadas største handelspartner efter USA, Kina, Mexico og Japan.

Johnson forsøger at skabe et nyt "globalt Storbritannien", som kan handle på egen hånd og indgå nye og bedre handelsaftaler, end dem om er blevet forhandlet på plads af EU. Johnson taler om nye goder, som er en del af gevinsten ved at træde ud af verdens største handelsblok.

På mindre end to år har Storbritannien indgået handelsaftaler med 53 lande, som står for 164 milliarder pund (omkring 1370 milliarder kroner) af briternes bilaterale handel.

31. januar i år trådte Storbritannien formelt ud af EU. Men briterne er omfattet af en overgangsordning, som udløber til nytår. I den periode har briterne stadig kunnet handle som før i det indre marked.

Fra 1. januar 2021 vil handlen mellem EU og Storbritannien ske efter WTO's regler, medmindre parterne meget hurtigt bliver enige om en handelsaftale, der forhindrer, at bratte toldmure opstår mellem parterne.

De 27 lande i EU skal hver især have tid til at få deres regeringer og parlamenter til at sige god for en handelsaftale med briterne.

/ritzau/Reuters