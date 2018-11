Et internt oprør mod Theresa Mays aftale om Storbritanniens exit fra EU er seks medlemmer fra et formandsvalg.

Den britiske premierminister, Theresa May, kan stå på nippet til at skulle ud i et formandsvalg midt i kampen for at få en aftale om at forlade EU igennem parlamentet.

Det skriver den britiske avis The Sun. Ifølge avisen har 42 medlemmer af parlamentet fra Mays eget parti på skrift erklæret deres mistillid til May.

Hvis yderligere seks medlemmer slutter sig til oprøret og gør det samme, vil det udløse et formandsvalg i partiet.

Her får alle de 315 konservative medlemmer af parlamentet en stemme, og formanden vælges ved et flertal. Det vil derfor også kræve, at en modkandidat stiller op mod Theresa May.

Hidtil har ingen udfordrer meldt sig.

25 af de medlemmer, der har afleveret en erklæring af mistillid, har fortalt om det offentligt. Ifølge The Sun har yderligere 17 afleveret breve uden at fortælle om det offentligt.

Erklæringen afleveres anonymt, og derfor ved kun formanden for partiets 1922-udvalg, der står for at indsamle erklæringerne, præcis hvor mange erklæringer der er afleveret.

Ifølge Simon Clarke, der var en af de første til åbent at erklære sin mistillid, bliver mandag en afgørende dag i forsøget på at vælte May.

- Denne dag må være punktet, hvor vi skrider til handling, siger han til BBC's radiostation ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis vi fortsætter med den her plan (Mays forslag til en aftale med EU, red.), kommer vi simpelthen ikke til at have en regering.

- For den udgør en klar trussel mod vores unions sammenhængskraft. Det vil vores kolleger i DUP (regeringens nordirske støtteparti, red.) simpelthen ikke finde sig i.

- Det står klart for mig, at kaptajnen styrer skibet mod klipperne.

Selv hvis May overlever det interne oprør, skal hun bagefter overbevise et flertal i parlamentet om at vedtage hendes forslag til en aftale med EU om vilkårene for Storbritanniens exit.

Ud over de utilfredse parter i Mays eget parti har også Jeremy Corbyn, der leder oppositionsparti Labour, erklæret, at han ikke kan støtte Mays forslag.

/ritzau/