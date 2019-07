Den britiske ambasadør i USA - Sir Kim Darroch træder tilbage.

"Den nuværende situation gør det umuligt for at mig at udføre min opgave, siger han ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer, efter Darroch i et lækket notat angiveligt har kaldt USA's præsident, Donald Trump, for "uduelig", hvortil Trump svarede på Twitter, at han ikke længere vil have noget at gøre med den britiske ambassadør i USA.

Opdateres...

/ritzau/