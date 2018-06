Der kan ikke være sportslige forbindelser med unormalt regime som Putins, siger den anholdte Peter Tatchell.

Moskva. Den britiske aktivist Peter Tatchell, der er en kendt fortaler for seksuelle minoriteters rettigheder, er anholdt i Moskva efter en enmandsprotest.

Det sker kun få timer før, der fløjtes op til VM i fodbold i Rusland.

Russisk politi oplyser, at han vil blive løsladt efter at være præsenteret for en sigtelse.

66-årige Tatchell blev ført væk af betjente, efter han havde foldet et banner ud i det centrale Moskva.

På banneret stod: "Putin undlader at handle over for tortur mod homoseksuelle i Tjetjenien"

- Der kan ikke være normale sportslige forbindelser med et unormalt regime som Putins, nåede han at sige, inden betjentene passede ham op og anholdt ham, skriver AFP.

/ritzau/Reuters