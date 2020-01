På British Airways' hjemmeside er alle rejser til og fra Kina blevet fjernet som følge af virusudbrud.

British Airways suspenderer alle fly til og fra Kina med øjeblikkelig virkning. Det sker som følge af et virusudbrud i landet, oplyser selskabet.

Beslutningen er truffet, efter de britiske myndigheder har opfordret britiske borgere til at skippe alle rejser til Kina, medmindre de er strengt nødvendige.

På British Airways' hjemmeside er alle rejser til og fra Kina blevet strøget i januar og februar måned.

- Vi har suspenderet alle fly til og fra det kinesiske fastland med øjeblikkelig virkning, efter at udenrigsministeriet har rådet mod alle rejser undtagen de mest nødvendige, skriver British Airways.

Også det indonesiske flyselskab Lionair oplyser onsdag, at det suspenderer dets flyafgange til Kina.

Den frygtede coronavirus i Kina har frem til onsdag kostet mindst 136 mennesker livet i Kina. Knap 6000 er blevet smittet med virusset. Det menes at stamme fra et dyremarked i storbyen Wuhan.

Alt tyder på, at virusset har smittet fra dyr til mennesker, og at smitten kan føres videre fra menneske til menneske.

Finske Finnair blev tirsdag det første flyselskab til at suspendere ruter til og fra Kina.

Det rammer afgange fra Helsinki til Beijing og Nanjing, men flyselskabet har fortsat afgange til Beijing og Shanghai.

Det blev besluttet af Finnair, efter Kina har suspenderet grupperejser til landet.

Finnairs afgange til de to suspenderede lufthavne er for en stor del med passagerer, der deltager i grupperejser. Ruterne er droppet indtil sidst i marts.

SAS oplyste tirsdag, at rejserne til Kina afvikles efter planen. Selskabet har fem ugentlige afgange til Hongkong og en ugentlig afgang til Beijing og Shanghai.

Regeringen i London er at lægge sidste hånd på en plan om at evakuere britiske borgere fra provinsen Hubei. Der er her, Wuhan ligger.

En britisk lærer i byen siger til avisen The Guardian, at evakueringen med fly går i gang onsdag.

/ritzau/Reuters