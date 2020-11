Et ellers uskyldigt tweet – i hvert fald ved første øjekast – har sendt det britiske flyselskab British Airways ud i en shitstorm.

Tweetet blev slået op i forbindelse med, at de to rugbylandshold England og Wales skulle møde hinanden lørdag.

»Held og lykke til det engelske rugbylandshold mod Wales,« skrev flyselskabet på Twitter.

Og så gik det ellers stærkt.

Have #EnglishAirways removed this Tweet ? pic.twitter.com/TbCerTQN5c — JN Timmer (@JN_Timmer) November 28, 2020

Flere britere gik til tasterne og fandt det forkasteligt, at British Airways – Storbritanniens nationale flyselskab – valgte side og bakkede op om en engelsk sejr. Det skriver BBC.

Flyselskabet repræsenterer både England, Nordirland, Irland, Skotland – og ja, Wales – på lige fod.

Udover at Twitter-brugere kritiserer opslaget, har Wales' sundhedsminister, Vaughan Gething, skrevet, at tweetet er en god måde at irritere over 3 millioner potentielle kunder.

British Airways har efterfølgende fjernet det omtalte tweet.

Foto: ANDY RAIN

Derudover har de beklaget påpeget, at opslaget skulle ses i en anden kontekst.

»Vi er stolte sponsorer af det engelske rugbylandshold, men i denne forbindelse kom vi til at gå for langt, hvilket vi beklager,« udtaler flyselskabet i en udsendt meddelelse ifølge The Guardian.

England vandt i øvrigt kampen mod Wales 24-13.

Et resultat, som British Airways formentlig ikke kommenterer.