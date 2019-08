15.000 passagerer, der skal ud og flyve med British Airways, er strandet i forskellige lufthavne på nuværende tidspunkt.

Det er en IT-fejl, der er synderen. British Airways siger, at de arbejder på højtryk for at løse problemet. Det skriver Sky.

Fejlen har medført, at 81 fly fra Heathrow og 10 fly fra Gatwick er aflyst, mens 200 yderlige afgange er forsinket. Nogle af dem med over fem timer.

Feriegæster, der skal hjem fra ferie med Heathrow eller Gatwick som destination, kan heller ikke komme med flyvet lige forløbelig.

Skulle man ud og flyve med British Airways i dag, så er dette beskeden, man har mødt i lufthavnen. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Skulle man ud og flyve med British Airways i dag, så er dette beskeden, man har mødt i lufthavnen. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Frustrerede passagerer

Passagerne rundt omkring i verden er ved at miste tålmodigheden, og mange af dem udtrykker deres frustrationer på de sociale medier.

Det er specielt folk, der skal hjem fra ferie, der er uforstående overfor situationen. Det skyldes, at British Airways først meldte ud, at det ikke var en global fejl.

Flyselskabet skriver, at de opfordrer folk til at tjekke deres hjemmeside, ba.com, for mere information omkring flyene.

Ifølge europæiske regler kan British Airways komme til at betale op mod fem millioner pund i erstatning til alle passagerne.