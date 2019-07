Det ser ud til at blive en dyr omgang for flyselskabet British Airways, at deres kunders oplysninger er blevet lækket.

Ifølge BBC kan selskabet se frem til en bøde på intet mindre end 183 millioner pund, hvilket svarer til omkring 1,5 milliarder danske kroner.

Det er den britiske myndighed 'Information Commissioner's Office', som har vurderet straffen, der altså ikke er fuldstændig fastlagt endnu.

Bestyrelsesformand Alex Cruz udtaler, at British Airways er 'skuffede' over den foreløbige straf-vurdering.

»British Airways handlede hurtigt på forbrydelsen, hvor kriminelle stjal kunders data. Vi har ikke fundet nogle beviser på, at de berørte kunders oplysninger er blevet misbrugt. Vi beklager over for vores kunder for enhver ulejliglighed, som hændelsen har forårsaget.«

Information Commissioner's Office siger ifølge Mirror, at bøden svarer til 1,5 procent af British Airways' omsætning, og at det er resultatet af Storbritanniens lov omhandlende beskyttelse af data.

Willie Walsh, administrerende direktør i flyselskabet, siger til mediet, at de vil tage kontakt til myndigheden i forbindelse med bøden.

»Vi har i sinde at tage alle de nødvendige skridt i forhold til at beskytte flyselskabets position. Det inkluderer at appellere, hvis det bliver nødvendigt.«

Datalækket fandt sted i perioden fra den 21. august til den 5. september sidste år i forbindelse med et hackerangreb mod flyselskabets it-systemer.

I alt blev flere end 380.000 kreditkortoplysninger stjålet under hackerangrebet.

Efterfølgende blev det vurderet, at omkring 14.000 danske betalingskort skulle udskiftes.

Selvom British Airways ikke er tilfredse med at kunne se frem til en gigantisk bøde, så kan de trøste sig selv med, at det kunne have været meget værre.

Ifølge Mirror lyder den maksimale straf - ifølge britisk lovgivning - nemlig på intet mindre 4 procent af et firmas omsætning.

Dermed kunne British Airways have risikeret en bøde på 488 millioner pund.

Opdateres...