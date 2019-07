Som en sikkerhedsforanstaltning har British Airways aflyst alle fly til den egyptiske hovedstad Kairo i en uge.

Aflysningen sker af frygt for terror, lyder det på Storbritanniens Udenrigsministeries hjemmeside.

»Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsforanstaltninger på alle vores lufthavne rundt om i verden og har aflyst afgangene til Kairo i syv dage som en sikkerhed for at kunne vurdere situationen mere nøje,« siger en talsmand fra British Airways til BBC.

»Sikkerheden for vores kunder og vores medarbejdere er det vigtigste, og vi ville aldrig sende et fly afsted, uden det var sikkert at gøre det,« forklarer talsmanden.

På Udenrigsministeriets hjemmeside står der, at ministeriet vurderer, der er en forhøjet risiko for terror mod flytrafikken.

Britiske turister rådes til at undlade al unødvendig rejse til feriedestinationen Sharm el Sheikh, til det sydlige Sinai guvernement og til områder vest for Nile Valley og Nile Delta regionerne.

Udenrigsministeriet skriver, at der vil blive taget yderligere tiltag i brug for at sikre sikkerheden for fly, der afgår fra Egypten til Storbritannien.

