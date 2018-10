Der bliver en regning at betale for at forlade EU uden en aftale, lyder advarslen fra Philip Hammond.

København. Storbritanniens exit fra EU kommer ikke til at spænde ben for en forbedring af de britiske statsfinanser, lyder det mandag fra landets finansminister, Philip Hammond.

Finansministeren præsenterede mandag sit sidste forslag til et statsbudget, før Storbritannien træder ud af EU 29. marts næste år.

Her kunne Hammond præsentere bedring på flere fronter.

Flere års store underskud har fordoblet statsgælden målt som andel af bruttonationalproduktet (bnp) siden finanskrisen, men gældsætningen er ifølge Hammond ved at ebbe ud.

De nyeste prognoser lyder ifølge Hammond på et underskud i år på 1,2 procent af bnp og ikke 1,8 procent af bnp som tidligere anslået.

På lidt længere sigt skærer de nye prognoser i alt 18,5 milliarder pund af briternes forventede gældsætning frem mod 2023.

Årets underskud skal ses op imod et underskud på 10 procent af bnp i 2010. Siden har landets konservative regering indført nedskæringer over en bred kam i landets offentlige sektor og sociale ydelser.

Selv om de årlige underskud skrumper, får Hammond ifølge britiske økonomer svært ved at få et budget til at gå i nul i midten af 2020'erne, som ellers er målet.

Ifølge Hammond vil underskuddet på den britiske stats finanser lyde på 0,8 procent af bnp i 2023. Det vil dog efterlade plads til, at gælden målt som andel af bnp vil falde.

Bnp er en opgørelse af værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver solgt, minus værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Hvis den værdi vokser hurtigere end gælden, vil gælden falde målt som andel af bnp.

Prognoserne indeholder samtidig en opjustering af den britiske vækst de næste to år.

Philip Hammonds præsentation indeholdt også et forsøg på at presse de af hans partifæller, der er villig til at forlade EU uden en aftale, hvis ikke EU er villig til at imødekomme de britiske krav.

Et exit fra EU uden plan vil nemlig forpurre budgetforslaget og tvinge regeringen til nye nedskæringer, advarede Hammond.

/ritzau/Reuters