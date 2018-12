Hårdt brexit vil med stor sandsynlighed føre til recession i Storbritannien, siger analyseinstituttet Fitch.

Analyseinstituttet Fitch, der vurderer landes kreditværdighed, siger, at et brexit uden nogen aftale med EU vil betyde, at den britiske kreditværdighed falder.

Efter al sandsynlighed vil et hårdt brexit medføre, at Storbritannien havner i recession - altså at økonomien skrumper, siger Fitchs analysechef, James McCormack.

En pessimistisk udlægning er, at den britiske økonomi i så fald vil falde 0,6 procent i 2019.

Det vil uvægerligt føre til et endnu større fald i kreditværdigheden.

Efter den britiske folkeafstemning i 2016 om EU, nedsatte Fitch sin rating på Storbritannien fra AA+ til AA med et "negative outlook" - dårlig fremtidsudsigt.

Denne rating vil droppe yderligere med et hårdt brexit, skriver Reuters.

Premierminister Theresa May skal mandag eftermiddag i parlamentet for at fremlægge, hvad hun fik ud af et EU-topmøde torsdag og fredag. Her var beskeden fra de 27 øvrige lande, at der ikke bliver flere indrømmelser til Storbritannien.

I parlamentet ventes hun ifølge sine rådgivere og medierne at advare om, at hvis det bliver nej til den plan, som hun har aftalt med EU, så er der overhængende fare for, at der kommer en ny folkeafstemning.

Men mere end en tredjedel af hendes konservative parlamentsgruppe er imod hendes aftale med EU. Aftalen vil holde Storbritannien i EU's toldunion, indtil der findes en løsning på, hvordan man kan holde grænsen åben mellem den britiske provins Nordirland og EU-landet Irland.

I sidste uge blev en afstemning i parlamentet afblæst med få timers varsel. May havde ikke nok stemmer til at få vedtaget EU-aftalen.

Hvis det ikke lykkes for hende, så driver briterne mod et hårdt brexit 29. marts - dagen hvor Storbritannien forlader EU.

Vel og mærke hvis der ikke kommer en ny folkeafstemning.

Der er tre store amerikanske kreditvurderingsinstitutter, hvoraf Fitch er et af dem.

/ritzau/