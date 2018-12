På globalt plan bliver 250 kristne dræbt om måneden på grund af deres tro, siger den britiske udenrigsminister.

Storbritannien har sat en uafhængig undersøgelse i gang af forfølgelse af kristne i verden for bedre at kunne støtte ofrene, da der er sket en dramatisk stigning i vold mod dem, der bekender sig til kristendommen.

Over 215 millioner kristne på verdensplan stod sidste år over for at blive forfulgt på grund af deres tro. Navnligt er kristne kvinder og børn sårbare. De udsættes ofte for seksuel vold på grund af deres tro, hedder det i en erklæring fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt.

- Sidste år blev der gennemsnitligt dræbt 250 kristne hver måned, hedder det.

- Ofte er forfølgelserne af kristne et tidligt advarselssignal om forfølgelse af alle mindretal, siger Hunt.

Den britiske udenrigsminister har bedt lederne af den statslige kirke i England, Church of England, om at udarbejde en rapport, der skal komme i april.

Rapporten skal forsøge at kortlægge forfølgelser af kristne i Mellemøsten, Afrika og Asien. Den skal desuden analysere i hvilken grad den britiske regering hjælper de forfulgte, ligesom den skal foreslå bedre reaktioner på forfølgelsen.

Ifølge "Åbne Døre", som er en mission, der støtter forfulgte kristne, er de farligste steder at bo for kristne i 2018 blandt andet Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Sudan og Pakistan.

Der har i de seneste år også været mange angreb mod kristen i Egypten og i Nigeria. Her har stridigheder mellem kristne og muslimer kostet flere end 3600 personer livet siden 2016. Langt de fleste drab er sket i år. Det oplyser Amnesty International i en rapport i denne måned.

