300.000 britiske studerende har gennem årene taget del i Erasmus-ordningen. Ifølge Johnson er den for dyr.

Med den nye aftale om det fremtidige forhold mellem EU og briterne trækker Storbritannien sig ud af udvekslingsordningen Erasmus.

Briternes premierminister, Boris Johnson, siger torsdag eftermiddag, at det har været en "svær beslutning" at tage, men at ordningen i Johnsons øjne var for dyr.

- Økonomisk set så taber statskassen i større eller mindre grad på ordningen, siger Johnson under præsentationen af handelsaftalen.

Imens udtrykker EU's chefforhandler, Michel Barnier, sin ærgrelse over, at Storbritannien er ude af ordningen.

Siden 1987 har mere end 300.000 britiske studerende arbejdet eller studeret i Europa som en del af ordningen.

I 2017 deltog 16.500 britiske studerende i ordningen, mens 31.727 studerende fra EU kom til Storbritannien.

I stedet for den meget benyttede ordning vil briterne nu lancere deres eget internationale program opkaldt efter den britiske matematiker Alan Turing, fortæller premierministeren.

Detaljerne i den nye ordning vil blive præsenteret i de kommende dage.

- Studerende vil have mulighed for ikke blot at komme til europæiske universiteter, men også de bedste universiteter i verden, siger Johnson.

Fra Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, der er brexitmodstander, mødes beslutningen af kritik.

- Der vil med rette være fokus på brexits økonomiske omkostninger, skriver hun på Twitter.

- Men at stoppe den britiske deltagelse i Erasmus - et initiativ, der har udvidet muligheder og horisonter for så mange unge mennesker - er kulturel vandalisme.

Matematikeren Turing er bedst kendt for sit arbejde under Andens Verdenskrig, hvor han stod i spidsen for arbejdet med at knække Nazitysklands enigmakode.

Koden, der krypterede de tyske meddelelser, blev anset for at være ubrydelig. I al hemmelighed udviklede Alan Turing og hans hold på Bletchley Park under krigen en maskine, der kunne afkode enigmakoden.

Historien blev i 2014 til en film ved navn "The Imitation Game" med den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch i hovedrollen.

