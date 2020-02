Forude venter med Boris Johnsons ord nogle "bump på vejen". Nu kridtes banen op til forhandlinger om handel.

Tusindvis af mennesker med Union Jack i hånden sang den britiske nationalsang, "God Save The Queen", da klokken slog 23.00 - midnat dansk tid - og briterne blev den første nation til at forlade det fællesskab, der blev grundlagt på ruinerne af Anden Verdenskrig.

Briterne tager lørdag hul på deres første dag udenfor EU efter 47 års medlemskab.

Der var både jubel og tårer, da skilsmissen var en realitet ved midnat dansk tid. Men ud over de følelser af glæde eller sorg, som mange briter har, kommer der ikke til at være de store forandringer rent praktisk.

Briterne har nemlig en overgangsperiode, der varer året ud. Den sikrer blandt andet, at de kan rejse, arbejde og handle frit på tværs af grænserne i EU frem til nytår.

De kommer ikke til at være repræsenteret i EU's institutioner, men ellers er alt det samme - og briterne er indtil videre også bundet af EU's regler.

Forude venter med premierminister Boris Johnsons ord nogle "bump på vejen", men brexit bliver "en pragtfuld succes", lød det fra premierministeren, der sidste år gik til valg på "at få brexit gennemført".

Avisen The Guardian maner lørdag til besindighed hos de briter, der mener, at sagen nu er klaret.

- Brexit er på ingen måde på plads, skriver avisen og minder om, at briterne nu skal i gang med omfattende forhandlinger om en handelsaftale med EU.

Forhandlingerne indledes snarest med, at parterne fremlægger deres positioner. Mandag holder EU's forhandler, Michel Barnier, pressemøde om de kommende forhandlinger.

Boris Johnson har givet sig selv 11 måneder til at få det på plads trods advarsler om, at det er meget kort tid til så komplekse forhandlinger.

Derudover skal der nye aftaler på plads på en lang række områder som uddannelse, retligt samarbejde, fiskeri og energi med mere.

Overgangsperioden kan forlænges i op til to år.

Brexit har været en lang og til tider traumatisk proces og har da også afsløret en dyb splittelse blandt de britiske borgere. Mange frygter konsekvenserne af at forlade EU.

Splittelsen er særligt tydelig i Skotland, hvor mange oplever at blive trukket ud af EU mod deres vilje.

Den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, har optrappet kravet om en ny folkeafstemning om skotsk løsrivelse fra det øvrige Storbritannien.

- Skotland vil vende tilbage til hjertet af Europa som et uafhængigt land, skrev hun på Twitter, da briterne officielt var udtrådt ved midnat dansk tid.

Det britiske exit har også ført til selvransagelse blandt de resterende medlemslande, der nu må se 66 millioner britiske borgere forlade unionen.

EU's mest magtfulde ledere, den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, betegnede begge det britiske farvel som en trist dag og et vendepunkt for Europa.

- Det er et historisk varselstegn, som skal høres af hele Europa og få os til at reflektere, sagde Macron i en tv-tale fredag aften.

Den EU-begejstrede præsident tilføjer, at brexit blev muligt, fordi medlemslandene har en tendens til at "gøre Europa til syndebuk for vores egne problemer".

- Vi har brug for mere Europa, sagde han.

