Den danske regering har barslet med idéen igennem en længere periode.

Nu ser det ud til, at Storbritannien barsler med at gennemføre en tilsvarende plan.

Således rapporterer the Times, at premierminister Boris Johnson er tæt på at kunne præsentere en aftale, som vil gøre briterne i stand til at sende asylansøgere til Rwanda, hvor de så kan vente på en afgørelse.

Lige nu venter man ifølge avisen blot på, at man kan få vedtaget en ny lov, som skal gøre det muligt at behandle asylansøgninger udenfor Storbritanniens grænser.

Når det er sket, ventes Johnsons regering at nå en aftale med Rwanda, så briterne betaler det afrikanske land for at huse asylansøgerne, mens deres sag behandles.

Tidligere har Storbritannien forsøgt uden held at lave tilsvarende aftaler med Ghana og Albanien, skriver Daily Mail desuden.

Den nye lovgivning er i første omgang sendt til Overhuset, men her har den mødt modstand.

»Aktivister hævder, at det vil koste mindre at huse asylansøgere på the Ritz end at køre en offshore-løsning. Men erfaring fra andre steder og ikke mindst Australien antyder, at prisen på sådan en plan ville være omfattende pr person og ikke kost-effektiv,« siger Labours Lord Rosser til Daily Mail.

Storbritannien har været mål for tusindvis af flygtninge, som har forsøgt at krydse Den Engelske Kanal i både, og indtil videre har man ifølge Daily Mail taget imod flere end 4.500.

I 2021 krydsede i alt 28.526 mennesker ifølge avisen kanalen for at søge asyl i Storbritannien.

Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Rwanda omkring asyl og migration og modtog ifølge Politiken i januar i år en delegation fra det afrikanske land på et teknisk besøg.

Regeringen har som erklæret mål at oprette modtagecenter udenfor Europa.