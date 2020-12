Tirsdag er en stor dag i briternes kamp mod coronavirus. Men det bliver et langt, sejt træk at komme i mål.

Som det første vestlige land begynder Storbritannien tirsdag en massevaccination af befolkningen mod coronavirus.

"V-dag" kalder sundhedsminister Matt Hancock dagen, hvor han selv vil gå forrest og blive vaccineret direkte på tv for at forsøge at vise, at vaccinen er sikker.

Dagen er blevet udråbt som en milepæl i kampen mod virusset, men for myndighederne venter et enormt arbejde med distribution af millioner af vacciner og oplysning af befolkningen om arbejdet.

- Der er lys for enden af tunnelen, men vi er der ikke helt endnu. Vi må holde fast, siger Hancock i en video.

Stephen Powis, der er medicinsk direktør for det britiske hospitalsvæsen, NHS, har gjort opmærksom på, at det bliver et "maraton, ikke en spurt". Indsatsen ventes at vare langt ind i næste år.

Vaccinen, der bliver rullet ud, er udviklet af Pfizer og Biontech.

Den har vist lovende resultater i forhold til effektiviteten. Men det er også første gang nogensinde, at den sendes ud til den brede befolkning, og det skaber udfordringer.

Croydon University Hospital i det sydlige London er et ud af i alt 50 steder, som har modtaget en del af den første sending på i alt 800.000 doser. De ankom denne weekend fra Pfizers fabrik i Belgien.

Vaccinen blev transporteret i pakker med tøris. Herefter overføres den til en særlig fryser, der kan holde temperaturen nede på de påkrævede minus 70 grader.

- At vide at vi er her, og at vi er blandt de første i landet, der rent faktisk modtager en vaccine - og dermed blandt de første i verden - det er bare fantastisk. Jeg er så stolt, siger Louise Coughlan, ledende farmaceut på London-hospitalet.

Forrest i køen til at få et stik står ældre over 80 år og frontlinjearbejdere på plejehjem og hospitaler.

Også ældre på plejehjem og i beskyttede boliger har høj prioritet.

Men der er udfordringer med at få vaccinen distribueret videre fra de 50 steder, som har fået de første doser, på grund af de strenge krav til opbevaring ved lave temperaturer.

Vaccinen fra Pfizer og Biontech bliver givet i to doser med tre ugers mellemrum.

Derfor vil den første sending af vacciner i alt blive brugt på at vaccinere 400.000 mennesker. Regeringen har bestilt 40 millioner doser og håber på flere vaccinedoser fra blandt andet AstraZeneca.

Det ventes ikke, at yngre grupper vil blive vaccineret før til foråret.

- Der er komplekse udfordringer forbundet med indsatsen, men vores hospitaler kickstarter tirsdag den størst vaccinationsindsats i landets historie, siger sundhedsminister Matt Hancock.

I weekenden skrev flere medier, at 94-årige dronning Elizabeth og hendes 99-årige mand, prins Philip, vil være blandt de første til at få vaccinen på grund af deres alder.

V-dag bruges i Storbritannien normalt om "Victory Day", der markerer Tysklands overgivelse i 2. Verdenskrig 8. maj 1945. "V" er også det første bogstav i ordet vaccine.

