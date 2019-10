Parlament støtter forslag om britisk valg i december til afholdelse 12. december. 438 stemte for og 20 imod.

Det britiske Underhuset stemte tirsdag aften for at holde et parlamentsvalg i landet 12. december. Forslaget blev vedtaget ved en afstemning med simpelt flertal.

Beslutningen blev støttet af 438 stemmer, mens 20 stemte imod.

Det skete efter en seks timer lang debat.

Parlamentet vil derfor blive opløst onsdag den 6. november.

Forslaget om nyvalg går nu videre til behandling i Overhuset, hvilket anses for at være formalia - omend der kan blive stillet ændringsforslag.

Ved en tidligere afstemning tirsdag aften blev et forslag om et valg den 9. december stemt ned.

Efter tre mislykkede forsøg på at få udskrevet et valg i dette efterår, fik den konservative regering omsider vedtaget, at der skal være valg inden jul.

Det er første gang i næsten et århundrede, at briterne skal til valg op til jul.

Konservative parlamentsmedlemmer jublede, da premierminister Boris Johnson kom ind i parlamentssalen efter afstemningen.

Ved tidligere anledninger har oppositionspartierne afvist at holde valg, fordi de først ville sikre, at landet ikke kom hovedkuls ud af EU 31. oktober uden en skilsmisseaftale.

Denne gang var situationen en anden, efter at EU har tilbudt en tre måneder lang udsættelse af brexit.

Den britiske premierminister siger, at den britiske økonomi er mirakuløst god i betragtning af den usikkerhed, der hersker i forbindelse med brexit. Den vil blive fjernet, når et nyt parlament er på plads, mener Johnson.

Storbritanniens største oppositionsparti, Labour, meddelte tidligere tirsdag, at det er klar til et valg i december.

