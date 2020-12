Storbritannien har med kort varsel radikalt ændret deres strategi for at få bekæmpet covid-19. I stedet for de planlagte to vaccinationer, så tilbydes alle nu kun én indsprøjtning med en opfølgende dosis først tre måneder senere.

»Det vil redde mange liv,« fortæller britisk ekspert til B.T.

Den bemærkelsesværdige udmelding kommer efter, at den britiske regering har gennemgået anbefalinger fra britiske eksperter.

B.T. var det første danske medie, der forleden kunne fortælle om de nye planer i et interview med manden bag ideen, den tidligere vaccinationschef for det britiske sundhedssystem, Professor David Salisbury.

Banebrydende idé.

Hans tanker gjaldt da Pfizer-vaccinen. Han pointerede, at hvis man nærlæser de kliniske forsøg, så ser det ud til, at der automatisk indtræder stor effekt nogle uger efter det første stik:

»Fra det øjeblik, vaccinen gives, og til patienten får dosis 2 (tre uger senere) viser Pfizers forsøg, at der er en effektivitet på 51 procent. Men dette tal indbefatter de første 10 dage, hvor kroppen endnu ikke har fået indstillet sig på vaccinen. Hvis man nærlæser rapporten, så fremgår det, at i ugen efter de første 10 dage bliver effektiviteten pludselig 91 procent. Så den marginale gevinst fra den første til den anden dosis er kun på 4 procent.«

Disse 4 procent er ifølge David Salisbury ikke værd at bruge krudt på nu. I stedet kan man vaccinere dobbelt så mange rigtig hurtigt.

Fornuft eller galskab?

Disse tanker er blevet præsenteret for den britiske regering, der med øjeblikkelig virkning har skiftet strategi. Fra nu af bliver alle tilbudt en dosis af både Pfizer-vaccinen og AstraZeneca-vaccinen, og man får først en opfølger tre måneder efter. B.T. talte torsdag morgen igen med den britiske vaccinationschef:

»Beslutningen sker på det grundlag, at antallet af smittede, syge og døde stiger så kraftigt, at man må handle modigt. Vi har ganske enkelt endnu ikke nok vaccine til alle, og det her er den rigtige måde at fordele det, vi har på. Det vil redde mange liv.« siger David Salisbury til B.T.

Forleden var Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, yderst skeptisk overfor de britiske tanker. Torsdag morgen skrev Jens Lundgren i en besked til B.T.

»Det er et eksperiment, der sker på befolkningsniveau, og ikke som studie. Håber det lykkes. Pointen er at man forlader evidensen. Der har været stor diskussion af, om det går for hurtigt. Det gør det så i hvert fald nu.«

Danmark bør skifte Strategi

Men David Salisbury er ikke enig.

»Jeg synes ikke, det er et sats. For mig er det den ansvarlige vej frem. Skulle det vise sig, at den nye strategi ikke holder stik, så kan vi jo korrigere den. Men der er altså klare indikationer på, at det her virker. Det gælder om at redde liv, og dette vil redde mange liv.«

Adspurgt om, hvorvidt Danmark burde følge Storbritanniens eksempel og radikalt skifte vaccinationsstrategi, svarer David Salisbury:

»Det kommer an på hvor meget vaccine, I har. Hvis I lige nu har nok til at dække alle i jeres befolkning, der er udsatte, så behøver i ikke skifte strategi, men det er ikke mit indtryk, at det forholder sig sådan, og i det tilfælde synes jeg, man kraftigt bør overveje det.« fortæller den britiske vaccinationschef.

Professor Jens Lundgren oplyser, at Danmark indtil videre forsætter med at følge EMA’s anbefaling og giver andet stik 3-4 uger efter første vaccination.