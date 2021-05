EU forventes at tillade fri indrejse for turister fra Storbritannien denne uge. Det er uproblematisk, var det ikke for et ubehageligt, nyt virusbekendtskab.

Wembley tages måske nu i brug i en febrilsk kamp mod den Indiske variant (B.1.617), der spreder sig som steppebrand i England på trods af, at Storbritannien er Europas mest vaccinerede land. Mere end 60 procent af voksne over 18 år er allerede vaccinerede.

Den eksplosive vækst har tvunget premierminister Boris Johnson til at måtte genoverveje om det stadig, bliver muligt helt at genåbne samfundet i juni, hvilket ellers var planen.

Fodboldstandions som Wembley og Chelseas Stamford Bridge tages muligvis i brug i ræset for at få de yngre vaccineret i en fart Foto: Andrew Couldridge

Det er særligt Lancashire i det nordlige England, hvor der er mange smittede lige nu. I Bolton er smittetallet mere end 14 gange landsgennemsnittet, og spredningen er sket på ganske få dage.

»Vi kan se, at det især er de helt unge, der smitter hinanden. Det er aldersgruppen fra 12-25 at smitte virkelig buldrer nu. Vi har sendt mobile vaccineenheder på gaderne, og vi håber, at det vil gøre en forskel. Men vi forventer at smitten fortsat vil stige de næste uger,« siger Boltons byrådsformand, David Greenhouse, til BBC.

Den britiske regering arbejder lige nu i døgndrift på at danne sig et overblik over, præcis hvor smitsom den nye variant er. Det er nemlig afgørende for, hvordan man kan bekæmpe varianten, der allerede om få dage forventes at være den dominerende i Storbritannien.

»Den nye type Covid er kommet hertil med indiske rejsende. Mange af dem bor i huse og lejligheder med flere generationer under samme tag ofte i fattigere områder. Vi kan se, at smitten her er gået meget hurtigt, og vi skal forsøge at finde ud af om det samme vil være tilfældet også andre steder,« siger epidemiprofessor Neil Ferguson, der rådgiver den britiske regering til BBC.

Den indiske variant har forsaget dødog ødelæggelse i hjemlandet, og breder sig nu til resten af verden. Foto: SAMUEL RAJKUMAR

Det er nemlig afgørende, hvor meget mere smitsom den nye variant er. Hvis den »Kun« er 20 procent mere smitsom, forventes det at smitten vil være tolerabel. Men er den 50 procent mere smitsom, som nogle indikationer peger på, så kan den tvinge selv et gennemvaccineret samfund som Storbritannien til at lukke helt eller delvist ned igen.

Det er umiddelbart kun de ikkevaccinerede, der er i farezonen. Derfor gør briterne nu alt de kan for at vaccinere selv de helt unge i en fart. Stadions over hele landet inklusive Wembley i London overvejes nu at skulle tages i brug i et ræs mod den nye covid-variant. Man fremrykker også anden vaccinationsrunde.

Den bølge, der lige nu rammer England, kan snildt ramme Danmark indenfor kort tid. Eksperter, B.T. har talt med, siger, at muligheden for på sigt at holde mere smitsomme varianter nede er lig med nul, og vi er langt mindre vaccinerede end briterne.

Det er snart højsæson for rejser rundt i Europa. Det kan øge smitten med den indiske variant i Europa. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI

I lang tid anså Serum Instituttet ikke den indiske variant som særligt bekymrende.

»Vi har ikke data, der tyder på, at B.1.617 er mere smitsom end for eksempel B.1.1.7, og samtidig vurderer vi, at vaccinerne vil være effektive overfor den«, udtaler SSI's faglige direktør Tyra Grove Krause den 27/4.

Men fredag opdaterede SSI sin bekymring.

»Vi er bekymrede for denne her variant på grund af den udvikling, vi ser i England og i Indien. Men den ser ud til at være under kontrol i Danmark«, sagde Tyra Grove Krause fredag.

Det er mere end sandsynligt, at den indiske variant også for alvor kommer til vores kyster. Indtil videre er der konstateret under 100 tilfælde i Danmark. Men tal fra engelske byer viser, hvor hurtigt det kan gå.

Med sommerens højsæson for rejser er der al mulig grund til at frygte, hvilken skade den nye variant kan forårsage – særligt på mindre gennemvaccinerede samfund, som for eksempel Danmark.