Boris Johnson og Ursula von der Leyen mødes ifølge avis ved frokosttid søndag for at diskutere handelsaftale.

Det er fire et halvt år siden, at briterne ved en folkeafstemning stemte for en udtræden af EU.

Og søndag vil det muligvis blive afgjort, om EU og Storbritannien kan blive enige om vilkårene for deres fremtidige forhold, når overgangsperioden for briternes exit udløber 1. januar.

Efter adskillige telefonsamtaler har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, sat søndag som deadline for at få en handelsaftale i stand.

De skal derfor mødes i løbet af dagen for at finde ud af, om knasterne kan overkommes, eller om de endeligt må konkludere, at brexit bliver uden en handelsaftale. Ifølge den britiske avis The Mirror mødes de ved frokosttid.

Hvis de ikke bliver enige om en aftale under mødet, skal de to parter beslutte, om de vil sætte en ny deadline, eller om de er enige om at være uenige og derfor dropper at få en aftale på plads inden 1. januar.

Begge sider har ifølge det britiske medie BBC advaret om, at det er tvivlsomt, at de når frem til en aftale.

Von der Leyen har sagt, at det mest sandsynlige scenarie er, at der ikke kommer en aftale.

Boris Johnson sagde fredag, et brexit uden aftale er "meget, meget sandsynligt".

Og tidligt søndag sagde Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, at der er lang vej igen.

Briterne forlod EU i slutningen af januar. Men overgangsperioden for udtrædelsen løber til udgangen af året. Under overgangsperioden er Storbritannien fortsat en del af EU's indre marked og toldunion.

Men det er landet ikke længere i det nye år. Derfor vil det have betydelige konsekvenser for erhvervslivet både i EU og Storbritannien, hvis ikke der er en aftale om den fremtidige handel på plads inden da.

En af de helt store knaster er fiskeriet, hvor danske fiskere også følger tæt med fra sidelinjen. For uden en aftale vil det ikke være lovligt for dem at fiske i britisk farvand i det nye år.

Danmarks Fiskeriforening har vurderet, at værdien af de fisk, som danske fiskere årligt fanger i britisk farvand, udgør omkring 1,2 milliarder kroner.

Det britiske forsvarsministerium har meddelt, at fire skibe fra landets flåde fra 1. januar vil patruljere det britiske farvand for at sikre, at både fra EU-lande ikke fisker i britisk område, hvis forhandlingerne ender uden en aftale.

