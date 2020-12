Storbritannien har godkendt en ny vaccine fra AstraZeneca udviklet af University of Oxford. Det anses som et afgørende øjeblik i kampen mod covid-19. Allerede næste uge vil masseudrulningen begynde. Men EU er ikke i nærheden af at godkende vaccinen her.

Den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, godkendte onsdag morgen AstraZenecas covid-vaccine. MHRA siger, at de har haft et såkaldt rolling review, hvor de har kunnet kigge AstraZeneca over skulderen gennem hele forsøgsperioden. Derfor var de i stand til at træffe beslutningen så hurtigt.

Ifølge premierminister Boris Johnson er dette et 'fantastisk øjeblik for britisk videnskab', mens sundhedsminister Matt Hancock mener, at dette er den afgørende game changer i kampen mod covid-19:

»Kavaleriet er ankommet … Jeg er nu overbevist om, at vi er ude af denne epidemi til foråret,« udtalte Matt Hancock til BBC.

EU tøver

Men hvor briterne kan påbegynde udrulningen til millioner af borgere allerede om få dage, så lader godkendelsen vente på sig i EU. EMA, der er det EU-organ, der godkender vacciner, ser ikke ud til at være på trapperne med en godkendelse. Vicedirektøren i EMA gav tirsdag, over for en belgisk avis, udtryk for, at man ikke formodes at kunne godkende Oxford-vaccinen før efter januar

»EMA har ikke nok information om den nye vaccine til at kunne godkende den. AstraZeneca har kun givet os data på de kliniske forsøg. Dette er ikke nok til at give en midlertidig godkendelse,« sagde EMA's vicedirektør, Noël Wathion, til Het Niewsblad.

B.T. har været i kontakt med både AstraZeneca og EMA. Producenten af den nye vaccine fortæller, at de har millioner af doser klar til briterne, samt at de også er klar med vacciner til EU-borgerne, når altså myndighederne godkender den.

AstraZeneca: Vi leverer samme info til alle

»Vores data er blevet delt ligeligt med mange godkendende myndigheder inklusive EMA. Vi støtter EMA i deres godkendelsesproces, fuldstændig ligesom vi har gjort med alle andre instanser,« lød en udtalelse, som B.T. modtog fra AstraZeneca.

Med andre ord har EMA haft mulighed for et rolling review, præcis ligesom de britiske myndigheder. Alligevel kom briterne altså først igen, og det er ikke uden betydning for det videre forløb i pandemien.

»Den nye vaccine giver os mulighed for at sætte tempoet for massevaccinationerne gevaldigt op. Det bliver helt afgørende for vores vej mod normalitet,« sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, på BBC.

EMA forsvarer over for B.T. den europæiske fremgangsmåde. De understreger, at den britiske godkendelse er en nødgodkendelse, samt at den igangværende proces i EU fortsætter:

»Indtil videre har vi analyseret laboratorieresultater – ikke kliniske data. Vi er ved at etablere vaccinens kvalitet og effektivitet fra adskillige, kliniske forsøg. Vi har modtaget yderligere information fra firmaet, som vi nu inkluderer i vores analyse, og arbejdet med godkendelsen fortsætter,« lød det fra EMA.

Den europæiske myndighed ser altså ikke ud til at have fået mere travlt af, at briterne allerede har analyseret vaccinen og godkendt den. Undersøgelser tid tager den tid, de tager, hos EMA.

Irritation blandt danske politikere

Det betyder også, at medlemslandene, inklusive Danmark, pænt må vente på nyt fra EMA. Selv om det er tilladt for et medlemsland selv at godkende en vaccine i en nødsituation, så følger alle EU-lande indtil videre EMA's anvisninger. Ikke alle danske sundhedsordførere var i dag lige begejstrede for dette.

»Jeg er træt af, at vi i EU ikke kan agere som et selvstændigt land, Det er dybt irriterende, at vi skal være afhængige af EMA. Vores egne myndigheder kunne jo godt godkende sådan en vaccine. Det problem er briterne jo nu lykkelig fri for med Brexit,« udtaler sundhedsordfører Liselott Blixt til B.T.

»Det er tankevækkende, at briterne igen kommer før EU i forhold til en vaccine, og jeg håber, det er forkert, at EMA ikke skulle kunne komme i gang med godkendelsesprocessen. Jeg har også tænkt mig at bede om en forklaring fra Lægemiddelstyrelsen, som ofte deltager i følgegruppemøderne,« siger sundhedsordfører i SF Kirsten Normann Andersen til B.T.

Begge politikere understreger dog, at det er vigtigt, at EMA ikke tager beslutning på et ufuldstændigt grundlag. Den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, siger dog, at de har fået al den information fra AstraZeneca, de har brug for.

Rent praktisk kan forsinkelsen i proceduren i EMA betyde mange ugers forsinkelse i udrulningen af AstraZenecas vaccine i Europa. Denne vaccine er særlig attraktiv netop nu, fordi den er langt mindre følsom end Pfizers og Modernas vacciner. Derfor kan den nemmere udrulles til f.eks. plejehjem og til andre sårbare grupper.