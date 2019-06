Spidskandidaterne til at blive de konservatives næste leder i Storbritannien ligger lavt i tillidsmåling.

De britiske vælgere har ikke meget tillid til de to mænd, der ligger forrest i kampen om at blive ny leder for Det Konservative Parti i Storbritannien.

Både Boris Johnson og Michael Gove bliver set som upålidelige af halvdelen af de britiske vælgere. Det viser en måling, som BMG Research har gennemført for avisen The Independent.

55 procent af de adspurgte siger, at de ikke har tillid til Gove, mens 53 procent ikke har tillid til Johnson, viser målingen.

Det Konservative Parti skal finde en ny leder. Premierminister Theresa May forlod formelt posten i fredags. Men hun bliver, til der er fundet en afløser.

May går af, da det ikke er lykkedes for hende at få parlamentets opbakning til en brexitaftale med EU.

Miljøminister Michael Gove havner også på sidstepladsen på en liste over 11 kandidater, der rangeres efter deres evner til at lede, levere brexit og forstå almindelige borgeres problemer.

Boris Johnson derimod bliver i målingen udpeget som den kandidat, der vil være bedst til at hente partiets tabte vælgere, der er gået til Nigel Farages nye Brexitparti.

Over halvdelen af Brexitpartiets vælgere siger, at de har tillid til Johnson, mens bare 26 procent af vælgerne generelt siger det.

Mandag 10. juni er sidste dag, hvor de konservative kandidater kan melde sig på banen til at overtage posten som partileder fra Theresa May.

De konservative medlemmer i det britiske underhus skal derefter barbere andelen af kandidater ned til to navne.

Det foregår ved en række afstemninger, hvor kandidaterne med færrest støtter bliver sorteret fra en for en. Til sidst skal partiets 160.000 medlemmer stemme og finde den nye leder.

May bliver som premierminister, til en ny partileder er valgt, hvilket formentlig sker sidst i juli.

/ritzau/