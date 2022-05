Voldtægt. Seksuelle overgreb. Krænkelser. Kokain. Listen over skandaler i det britiske parlament er alenlang.

Nu chokerer endnu en uhyggelig sag.

Og den illustrerer ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, at noget er galt i Parlamentet. Helt galt.

Et mandligt konservativt parlamentsmedlem i 50erne er blevet anholdt i en sag, der blandt andet drejer sig om voldtægt og seksuelt overgreb og upassende opførsel i en offentlig position.

Det fortæller en bred vifte af britiske medier, heriblandt Daily Mail.

Sagen vedrører forhold, der skulle være foregået over en periode mellem 2002 og 2009.

Anmelder er ifølge avisen en mandlig politiker.

Selvom den anholdte, som efterfølgende er løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes, ikke er blevet identificeret offentligt, vokser presset på den konservative ledelse for at få sat navn på vedkommende.

Ikke mindst fra egne rækker.

Indtil videre har partiets ledelse nemlig bedt det pågældende parlamentsmedlem om at blive væk fra debatter i Underhuset.

Og det har skabt uro blandt de øvrige mandlige konservative parlamentsmedlemmer, som nu føler sig presset og nødsaget til at vise sig ved dagens samling i Westminster.

»Det er en bizar situation. Og det er selvfølgelig særdeles ubehageligt for de øvrige konservative, at der nu kommer fokus på dem,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som har bopæl i London.

Når der endnu ikke er offentliggjort et navn på den mistænkte, så skyldes det ifølge The Guardian flere ting.

Først og fremmest sætter man fra politiets side ikke navn på anholdte, inden man beslutter, om der skal rejses sigtelse.

Og når heller ikke medierne endnu har afsløret mandens navn, så skyldes det anbefalinger i en rapport fra 2012 om mediernes opførsel, som anbefaler samme praksis.

Den konklusion var de normalt blodtørstige britiske aviser absolut ikke enige i, men de er i denne sag hæmmet af, at BBC i 2014 bragte historien om, at Cliff Richards hjem blev ransaget som et led i efterforskningen af en sexsag.

Sangeren blev nemlig efterfølgende aldrig anholdt eller sigtet, og han vandt siden en dyr retssag mod BBC, som måtte til lommerne og betale to millioner pund (17,33 millioner kroner i dagens kurs) i erstatning plus sagens omkostninger.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, forventer imidlertid ikke, at navnet på den konservative politiker i den aktuelle sag vil forblive en hemmelighed særligt længe, og han tøver ikke med at sige, at den britiske offentlighed er rystet over den seneste udvikling.

Og selv om denne sag vedrører gamle forhold, så kaster den endnu en gang et negativt spotlight på den opførsel, som de britiske parlamentarikere lægger for dagen, mener han.

»Der er noget i Parlamentet, der er pilråddent. Kulturen er helt gal,« siger Jakob Illeborg.

»Alle ved, at der er meget nem adgang til alkohol i et hav af barer i Westminster, og arbejdstiden for de mange politikere er ganske ofte til langt ud på aftenen,« fortæller han desuden.

»De forsøger at holde sig væk fra offentligheden, men jeg har selv ved flere lejligheder set stangstive parlamentsmedlemmer vakle ud af bygningen og ind i en ventende taxa,« siger Jakob Illeborg.

Han fortæller desuden, at man fra den britiske offentligheds side efter adskillige skandaler på det seneste har fået nok.

»Det er ikke mange dage siden, der var en konservativ parlamentariker, som blev taget i at sidde og se porno på sin telefon i salen. Og man skal heller ikke langt tilbage for at finde afsløringer af, at der flyder med kokain på toiletterne i Westminster,« forklarer Jakob Illeborg.

I sidste måned måtte en anden konservativ, Imran Ahmad Khan, trække sig fra sin position i Underhuset, da han blev fundet skyldig i en sag om seksuelt overgreb på en 15-årig dreng.

Samtidig er det kendt, at utrolige 56 medlemmer af Parlamentet netop nu er under en eller anden form for efterforskning for anklager om upassende seksuel opførsel.

»På alle andre arbejdspladser i Storbritannien er sådan en opførsel jo fuldstændig utænkelig. Der må komme et opgør med alkohol- og festkulturen på et tidspunkt,« understreger han.