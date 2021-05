Det er afgørende, at briterne udviser påpasselighed i næste skridt af genåbningen, siger premierminister.

Briter fra forskellige husholdninger må ifølge retningslinjerne igen kramme, når landet mandag tager et skridt mod mere frihed.

Men borgerne bør udvise en "stor mængde påpasselighed".

Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson.

Mandag bliver der åbnet yderligere for pubber, restauranter, barer og caféer i England, hvor de igen vil kunne byde folk velkommen indendørs.

Samtidig genåbnes museer, teatre, biografer samt hoteller, pensionater, vandrehjem og bed & breakfast.

Og så bliver det altså ikke længere frarådet, at personer fra forskellige husholdninger krammer.

Johnson peger dog i lighed med førende forskere på faren fra den indiske coronavariant, der er mere smitsom end den britiske variant.

- Vi holder spredningen af den variant, som først blev opdaget i Indien, under tæt overvågning og handler med det samme dér, hvor smitteraten stiger, siger Boris Johnson.

- Vores nuværende data indikerer ikke, at der er et uholdbart pres på NHS (landets sundhedsvæsen, red.), og vores ekstraordinære vaccinationsprogram vil tage yderligere fart.

I England bliver det med den yderligere genåbning også tilladt at samle grupper på 30 udendørs, mens seks personer - eller to husstande - kan mødes inde.

Nylig forskning viser dog, at den indiske variant kan være op mod 50 procent mere smitsom end britiske.

Derfor kan man ikke slippe håndbremsen helt.

- Alle må udfylde deres rolle, siger Johnson i en meddelelse.

- Det gør man ved at lade sig teste to gange om ugen, ved at møde op og få en vaccine, når man bliver indkaldt, og ved at huske hænderne, ansigtet, afstanden og den friske luft.

- Jeg opfordrer alle til at være påpasselige og tage ansvaret på sig, når de nyder den nye frihed i dag, så virusset holdes i skak.

Også i Wales og Skotland er der lempelser fra mandag.

Skotland kommer således til det andet niveau i genåbningen - med undtagelse af Glasgow og regionen Moray, som stadig vil være på niveau tre.

/ritzau/dpa