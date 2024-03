Storbritanniens forsvarsministerium satser 40 milliarder kroner på udvikling af ubemandede systemer.

Storbritanniens forsvarsministerium lancerede torsdag en ny dronestrategi for det næste årti, som kræver investeringer på 4,5 milliarder pund.

Det svarer til op mod 40 milliarder kroner.

Samtidig meddelte ministeriet, at det indfører 50 nye sanktioner mod Rusland.

Det britiske forsvarsministerium fremhæver, at krigens udvikling i Ukraine klart har vist, at ubemandede systemer har stor betydning i en konflikt.

- Den nye strategi vil indebære test og evalueringer af ubemandede systemer og bane vej for et stærkt udviklet samarbejde eller fælles tilgange for den britiske hær, flåde og luftvåben, hedder det i presseerklæringer fra forsvarsministeriet i London.

Ministeriet påpeger, at i den to år lange krig mellem Rusland og Ukraine har begge sider kæmpet for at vinde et teknologisk overtag.

Droner - eller ubemandede luftfartøjer - er billige at producere og kan overvåge fjendens bevægelser eller ramme mål med sprængstoffer fuldstændigt nøjagtigt, hedder det i pressemeddelelse.

Briterne siger, at det i sidste instans handler om at tage ved lære af alle erfaringerne fra den ukrainske frontline.

- Konflikten i Ukraine har udløst nye måder at føre krig på. Vi er nødt til at lære af og implementere disse hårdt tilkæmpede erfaringer, siger minister for forsvarsindkøb James Cartlidge.

- At kunne udvikle og opgradere ubemandede systemer hurtigt vil være nøglen til at opnå fordele på slagmarken.

Briterne forsyner i dag Ukraine med droner. De har allerede doneret 4000 droner til Kyiv.

Det britiske udenrigsministerium fremlagde samtidig en række andre initiativer, som skal styrke landets forsvar.

Det britiske forsvar bruger i forvejen blandt andet dronen Sky Mantis fra Evolve Dynamics. Den vejer 7,7 kilo.

De bruger også Reaper MQ-9A til overvågnings- og angrebsmissioner. Den har en maksimal hastighed på 463 kilometer i timen.

Tre personer styrer den fra landjorden.

/ritzau/Reuters