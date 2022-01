Der er heftig militæraktivitet over det fynske og syddanske luftrum i disse dage.

Du kan ikke lige se det med det blotte øje, men få kilometer over hovedet på blandt andet borgerne i Odense, flyver briterne i pendulfart frem og tilbage til Ukraine.

Med sig har briterne, ifølge UK Defence Journal, tusindvis af våben til ukrainerne, der lige nu trues af russernes massive militære tilstedeværelse ved grænsen mellem de to lande.

»At de flyver på den her måde, har russerne nok noteret. Det kan være et led i, at man prøver at afskrække russerne,« siger Peter Viggo Jakobsen, der er professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet og lektor ved Forsvarsakademiet.

Her ses en af de to ture, som det samme fragtfly fløj tirsdag fra Storbritannien til Ukraine. Kort: Flightradar24.com Vis mere Her ses en af de to ture, som det samme fragtfly fløj tirsdag fra Storbritannien til Ukraine. Kort: Flightradar24.com

Siden mandag har briterne fløjet mindst fire gange til Kiev og tilbage igen med sine militære transportfly blandt andet over det odenseanske luftrum. Det viser en gennemgang af dataene for de militære fragtfly, som B.T. har lavet på Flightradar24.com.

Onsdag er endnu et fly lettet fra basen Brize Norton vest for London og fløjet ad samme rute.

Og lidt usædvanligt går luftbroen ikke den mere direkte vej over det tyske luftrum, men i stedet ind over Danmark og hermed også Odense. Det kan der, ifølge major og chef ved Center for Luftoperationer under Forsvarsakademiet, Karsten Marrup, være flere grunde til.

»For det første skal man have overflyvningstilladelser fra de enkelte lande. Det kan være, det har været hurtigere gennem Danmark end Tyskland.«

Den forklaring støtter professor Peter Viggo Jakobsen op om:

»Vi så det også, da vi skulle flyve danske kampfly til Italien for at kæmpe i Libyen i 2011. De måtte heller ikke flyve igennem Tyskland.«

»Det kan også bare være vejrforholdene, der gør det bedre at flyve den vej,« tilføjer major Karsten Marrup.

Ifølge ham er det de såkaldte antitank våben, som briterne i øjeblikket sender til Ukraine.

»Det er et let våben, der er lavet til at bekæmpe pansrede køretøjer,« forklarer majoren.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, gjorde det klart mandag, at våbnene kun er beregnet til selvforsvar, skulle Rusland angribe Ukraine.

»Våbnene er ikke strategiske våben og udgør ingen fare for Rusland,« sagde ministeren, ifølge The Guardian.

Rusland har udstationeret mere end 127.000 tropper ved dets grænse til Ukraine. Det har fået Ukraine og dets allierede, herunder Storbritannien, til at frygte, at en invasion kan være tæt på.