Soldater dannede æresgarde ved tv-transmitteret begravelsesceremoni, som Tom Moores familie holdt i Bedford.

Storbritannien har lørdag sagt farvel til kaptajn Tom Moore med en tv-transmitteret begravelse af den 100-år gamle krigsveteran.

Moore blev kendt i hele verden for sin ekstraordinære indsats for at rejse penge til bekæmpelse af coronapandemien.

Soldater dannede æresgarde ved den lille begravelsesceremoni, som Moores familie holdt i et krematorium i Bedford i det centrale England.

Seks soldater fra Yorkshire-regimentet, som har afløst det regiment, hvor Moore gjorde tjeneste under Anden Verdenskrig, bar båren, som var indsvøbt i Union Jack. Moores militære kasket og hans sværd lå på kisten. 14 soldater affyrede en æressalut.

Et veteranfly fra Anden Verdenskrig overfløj stedet forud for et minuts stilhed til ære for veteranen.

Den 100-årige krigsveteran fra Anden Verdenskrig indsamlede et stort millionbeløb til det britiske sundhedsvæsen sidste år.

Uden for Moores hjem i Marston Moretaine, som ligger 80 kilometer nord for hovedstaden, London, havde mange børn tidligere lagt blomster med små beskeder til Tom Moore.

- Hvil i fred, kaptajn Tom. Vi elsker dig. X, stod der i en besked.

En anden besked lød: - Du vil altid være vores helt. Tak for din varme og vidunderlige smil. Hvil i fred.

Tom Moore formåede at indsamle næsten 33 millioner pund - omkring 270 millioner kroner - til det britiske sundhedsvæsen under coronakrisen. Han blev siden slået til ridder af dronning Elizabeth II.

Indsamlingen fandt sted sidste år, kort tid inden Tom Moore fyldte 100 år, hvor han kastede sig ud i en opsigtsvækkende udfordring.

Han ville gå 100 gange frem og tilbage i sin have - kun ved hjælp af sin rollator og sin viljestyrke.

Udfordringen skulle tiltrække opmærksomhed til ansatte i den britiske sundhedssektor, der har været presset under udbruddet af coronavirus.

Britiske medier - og siden medier i flere dele af verden - skrev om den 100-årige kaptajn og hans indsamling.

Og i takt med at Tom Moore tilbagelagde meter efter meter i sin have, strømmede donationerne ind.

Præstationen fik premierminister Boris Johnson til at opfordre dronningen til at slå Tom Moore til ridder. Det skete ved en ceremoni i juli sidste år ved Windsor Castle. /ritzau/Reuters