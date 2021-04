Tidsplan skal fremrykkes med 15 år i en af de mest ambitiøse miljøpolitiske målsætninger nogensinde.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil forpligte sit land til at reducere CO2-udslip med 78 procent i 2035.

Det er næsten 15 år tidligere end hidtil planlagt, og det er et af de mest ambitiøse miljøpolitiske mål, som noget industriland har sat sig.

Johnson vil ifølge Reuters fremsætte sit løfte i denne uge forud for et virtuelt klimatopmøde 22. og 23. april med USA's præsident, Joe Biden, som vært. Det sker dermed også, inden Storbritannien er vært for FN's klimakonference (COP26) i november i Glasgow.

Reuters citerer en kilde, som "har godt kendskab til situationen".

The Financial Times skriver, at udslip fra international flytrafik og shipping formentlig vil være inkluderet i målsætningen.

- Vi vil fastsætte vores ambition for Carbon Budget 6 om kort tid, og der vil blive taget hensyn til de seneste anbefalinger fra Storbritanniens lovgivende klimaforandringsudvalg, siger en talskvinde for Erhvervsministeriet i London.

Den britiske undervisningsminister, Gavin Williamson, siger til Sky News, at Johnson altid har gjort det klart, at landet vil være globalt ledende med hensyn til at skære ned på udslip af drivhusgasser.

- Vi var det første land, som ved lov har forpligtet sig til at være netto-nuludleder. Vi anerkender, at vi står over for store udfordringer, og at der vil blive tale om betydelige investeringer, tilføjer han.

Oppositionspartiet Labour og miljøgrupper byder den britiske regerings ambitioner velkommen, men advarer om, at der mangler en politik, som gør regeringen i stand til at levere, hvad den lover.

Ed Miliband, Labours erhvervsordfører, siger, at Johnsons regering nu må forene "retorik med realpolitik" og udvise beslutsomhed i handling.

Caroline Lucas, som er den eneste parlamentariker fra Det Grønne Parti, siger, at regeringen nu må opgive planer om vejbyggerier og lade fossile brændstoffer forblive i jorden.

