Alle medlemslande skal ifølge EU-traktaten være repræsenteret i EU-Kommissionen. Men briterne vil ikke.

Storbritannien kommer ikke til at præsentere en kandidat til EU-Kommissionen, bekræfter en talskvinde for kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, som refererer til et modtaget brev fra den britiske regering.

Det skaber usikkerhed om den næste EU-Kommissions tiltrædelse.

Von der Leyen håber fortsat, at hun kan begynde arbejdet 1. december, efter at afvisninger af kommissær førte til, at man i første omgang måtte udskyde startdatoen 1. november med en måned.

- Situationen er kompleks og uden fortilfælde, siger talskvinden.

Ifølge EU-traktanen skal EU-Kommissionen have repræsentanter fra alle medlemslande. Derfor står Ursula von der Leyen nu i en kattepine.

Begrundelsen for Storbritanniens beslutning er det britiske valg 12. december.

Ursula von der Leyens overgangshold vil nu studere brevet fra briterne nøje og vurdere, hvad man skal gøre.

- Det er meget vigtigt at sige, at Storbritannien i dette brev samtidig anerkender sine forpligtelser som medlemsland, siger talskvinden.

Den fungerende britiske premierminister, Boris Johnson, giver ifølge talskvinden også udtryk for, at briterne ikke vil stå i vejen for dannelsen af en ny EU-Kommission.

- Vi kan ikke gå ind i en politisk eller juridisk brainstorming på live tv om alle muligheder for at finde den rette vej ud af den aktuelle situation, siger talskvinden.

/ritzau/