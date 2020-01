USA har lagt pres på britisk regering for at få den til at forbyde, at Huawei skal opbygge landets 5G-netværk.

Storbritannien vil tillade den kinesiske telegigant Huawei at spille en mindre rolle i opbygningen af et 5G-netværk.

Det oplyser den britiske regering tirsdag efter at have været under hårdt pres fra USA.

Det hedder i den nye bestemmelse, at en højrisiko-byder vil blive udelukket fra sensitive dele af det kommende mobil- og netværk.

USA's regering har klart ladet forstå, at hvis Storbritannien skal være en nær partner, når landet meget snart træder ud af EU, så bør det udelukke Huawei helt.

Det amerikanske argument er, at Huawei er nært forbundet med Kinas kommunistiske regime. Og at det som 5G-udbyder kan bruge sit udstyr til at stjæle oplysninger i de vestlige lande.

Huawei benægter alle beskyldninger om spionage.

/ritzau/AFP