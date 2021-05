Beslutning om at give unge briter andre vacciner beror på en høj prioritering af sikkerhed, siger professor.

Storbritannien vil tilbyde borgere under 40 år en anden coronavaccine end AstraZenecas.

Årsagen er, at vaccinen er forbundet med meget sjældne, men alvorlige blodpropper.

Ifølge britiske sundhedsmyndigheder er risikoen for disse blodpropper højere hos de yngre grupper af befolkningen. Derfor vil de blive tilbudt andre vacciner.

Det skriver mediet BBC.

Storbritanniens lægemiddelstyrelse har registreret 242 tilfælde af blodpropper og 49 dødsfald. De tal baserer sig på 28,5 millioner stik med vaccinen.

Ifølge BBC er det blevet estimeret, at vacciner indtil videre har reddet 10.000 liv i landet.

Professor Wei Shen Lim, som er med i en komité for vaccinationer, siger ifølge BBC, at beslutningen beror på "en høj prioritering af sikkerhed". Han forventer, at det vil give et boost i tilliden til vaccinationsprogrammet i landet.

- I takt med at smittetallene fortsætter med at komme under kontrol, foreslår vi, at voksne i alderen 18-39 år uden underliggende sygdomme bliver tilbudt et alternativ til Oxford/AstraZeneca-vaccinen, siger han.

Han tilføjer, at rådet gælder, hvis andre vacciner er tilgængelige, og at det ikke forsinker vaccinestikkene.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er selv blevet stukket med vaccinen fra AstraZeneca.

Det skete i midten af marts, hvor han sagde, at folk ikke burde være bekymrede over meldingerne om de sjældne tilfælde af blodpropper.

Risikoen for en blodprop efter et stik med AstraZeneca-vaccinen er ifølge britiske myndigheder 1 ud af 100.000 for borgere i 40'erne. Men den risiko stiger til 1 af 60.000 for personer i 30'erne.

Desuden er risikoen for alvorlige forløb med covid-19 mindre hos unge.

Det er leveringer af vacciner fra Pfizer og Moderna, som har gjort beslutningen om at droppe AstraZenecas vaccine for dele af befolkningen mulig.

Alle voksne briter ventes at have fået tilbudt første vaccinestik inden udgangen af juli.

Danmark har taget AstraZenecas vaccine helt ud af vaccinationsprogrammet.

