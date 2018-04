Sundhedsminister siger, at sociale medier "vender det blinde øje" til børn og truer med nye reguleringer.

London. Den britiske regering truer med at indføre ny regulering rettet mod virksomheder bag sociale medier, hvis de ikke gør mere for at beskytte børn.

I et skarpt brev til Facebook, Google, Snapchat, Twitter og andre sociale medier giver sundhedsminister Jeremy Hunt udtryk for sine frustrationer.

- Jeg frygter, at I kollektivt vender det blinde øje til, at en hel generation udsættes for de skadelige følelsesmæssige bivirkninger af sociale medier for tidligt.

- Jeg er bekymret over, at jeres virksomheder synes at være tilfredse med en situation, hvor tusindvis af brugere bryder jeres egne vilkår og betingelser for minimumsalder, står der i brevet.

Googles britiske afdeling og Facebook har meldt ud, at de er forpligtet til at beskytte børn og til at arbejde på nye, forbedrede funktioner.

Men der er ingen øjeblikkelig kommentar fra Twitter, Snapchat og andre firmaer.

Det står ikke klart, hvilke reguleringer regeringen vil pålægge.

Men virksomhederne har fået frist til udgangen af april til at træffe foranstaltninger til at tackle online-mobning og kontrollere den tid, som børn bruger online.

I en artikel i The Sunday Times har ministeren givet udtryk for, at der har været få skridt for at forbedre beskyttelsen af børn online. Men overordnet har det været "ekstremt begrænset", lyder det.

- En industri, der kan prale med nogle af de klogeste hoveder og største budgetter, burde være i stand til at løfte udfordringen, tilføjede han.

Udmeldingerne fra ministeren kommer, samtidig med at regeringen meddeler, at den vil lave en undersøgelse af sociale mediers indflydelse på børns mentale sundhed.

Storbritannien er gået i kødet på internetvirksomheder adskillige gange i løbet af de seneste år.

Det har handlet om skat, handling mod spredning af falske nyheder og ekstremistisk indhold samt mediernes brug af personlige data.

/ritzau/Reuters/