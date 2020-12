EU og Storbritannien enes om skilsmisseaftale, men er fortsat uenige om handel og fremtidigt forhold.

Den strid, som EU og Storbritannien har haft om deres skilsmisseaftale, der lagde grunden til briternes exit 31. januar i år, er bilagt.

Det er en knast på vejen mod de endelige forhold for briternes fremtidige forhold til EU. Men parterne er fortsat uenige om handel og fremtidigt forhold.

De to parter har over en række møder diskuteret en omstridt britisk lov om det indre marked, der reelt så stort på en central del af udtrædelsesaftalen.

Briterne har nu accepteret at trække konkrete bestemmelser fra loven tilbage.

Det bekræfter parterne i en fælles erklæring.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at Michael Gove og jeg efter hårdt arbejde har indgået en principaftale for alle udeståender omkring skilsmisseaftalen, skriver EU-kommissær Maros Sefcovic på Twitter.

Bestemmelserne i den britiske lov ville have betydet, at briterne kunne se bort fra den aftale, som Storbritannien og EU havde indgået for toldkontrol mellem Nordirland og Irland.

Det fik EU-Kommissionen og medlemslandene til at sige, at den britiske regering løb fra en international aftale. Men den strid er nu bilagt.

/ritzau/