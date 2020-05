313 personer risikerer to års fængsel for angreb på britisk politi og sundhedspersonale.

Den britiske anklagemyndighed forbereder over 300 straffesager mod personer, som har spyttet eller hostet på politifolk og hospitalsansatte og derefter sagt, at de var syge med Covid-19

- Der er tale om 313 angreb mod politiet og personer i sundhedssektoren samt 62 andre angreb mod butikspersonale, oplyser anklagemyndigheden i London.

- Det er en skændsel, at hårdtarbejdende personer, der er knyttet til de mest nødvendige funktioner, fortsat bliver overfuset og angrebet under en alvorlig sundhedskrise. Jeg har gentagne gange advaret om, at enhver person, som handler sådan, vil blive retsforfulgt for alvorlige anklager, siger Max Hill, som er direktør i den statslige anklagemyndighed.

Hill har advaret om, at enhver, som hoster eller spytter på redningsfolk eller hospitalsansatte og samtidig truede med Covid-19 risikerer to års fængsel.

I sidste weekend sagde det britiske politi, at de havde afhørt en mistænkt i en sag om en jernbanearbejder, som døde efter at være blevet spyttet på af en mand, som sagde, at han havde virusset.

Tidligere i denne uge viste en meningsmåling fra Opinium, at 42 procent af briterne har mistet tilliden til, at den konservative regering under premierminister Boris Johnson gør det, der bør gøres for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte.

39 procent gav udtryk for, at de er tilfreds med regeringens krisehåndtering.

Det er første gang, siden virusset ramte Storbritannia at et flertal er utilfredse med regeringens indsats mod pandemien.

Omkring 35.000 er døde med coronasmitte ifølge officielle tal. Ifølge uofficielle tal er antallet af døde over 50.000.

Johnson siger, at han forstår folks frustration, men han beder alle udvise tålmodighed. Han siger, at en ny test er udviklet, som kan angive antistoffer med næsten 100 procents sikkerhed. Han siger, at briterne ligger helt fremme i kampen om at udvikle en vaccine mod coronasmitte.

/ritzau/Reuters