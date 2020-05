Italien oplever det seneste døgn en lille stigning i døde med coronavirus. Britisk dødstal forbliver højt.

Der er inden for det seneste døgn yderligere 236 døde med coronavirus i Italien, oplyser myndighederne.

Det er en stigning i forhold til mandag, hvor dødstallet blev opgjort til 195, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det bringer det samlede dødstal i Italien op på 29.315.

Men Italien er ikke længere det land i Europa, der har flest døde under coronaepidemien. Den rolle har Storbritannien overtaget tirsdag.

Der er ganske vist lidt usikkerhed om, hvilken myndighed der oplyser det rette tal. Den britiske regering siger tirsdag aften, at der er 29.427 døde, og det er en stigning på et døgn på 693 døde.

Storbritanniens Nationale Statistikkontor sagde tidligere på dagen, at over 32.000 mennesker med coronavirus er døde i England, Wales og Skotland.

Der bor næsten lige så mange mennesker i Italien som i Storbritannien.

Men den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, drager sammenligningen i tvivl.

- Jeg tror ikke, at vi vil få den virkelige dom over, hvordan landene har gjort det, før pandemien er ovre, og at vi især har internationalt sammenlignelige data om dødeligheden, siger han på et pressemøde.

/ritzau/