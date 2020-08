Mange briter har betalt ekstra for de sidste pladser på fly, tog og færger hjem inden ny regel trådte i kraft.

Titusindvis af britiske turister har forkortet deres ferie og har skyndt sig hjem til Storbritannien.

Det sker for at undgå at skulle i to ugers karantæne - en ny regel, der trådte i kraft tidligt lørdag morgen.

Det har fået et stort antal briter til at betale ekstra for at få de sidste pladser på fly, tog og færger, så de kunne være hjemme, inden reglen trådte i kraft. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Enhver, der ankommer til Storbritannien fra Frankrig, Malta, Holland, Monaco eller de caribiske øer Aruba eller Turks- og Caicosøerne, skal i karantæne, hvis de er ankommet efter lørdag morgen klokken 04.00 lokal tid.

Briternes pludselige efterspørgsel på flybilletter hjem har fået prisen på nogle billetter til at stige til det seksdobbelte af normalprisen, skriver dpa.

Den britiske regering gav besked om de nye karantæneregler torsdag aften.

I den time, der fulgte efter meddelelsen, forsøgte ikke færre end 12.000 mennesker at booke en billet til færgen fra Calais i Frankrig til Dover i det sydlige England.

Det oplyser en talsmand for færgeselskabet P&O Ferries, der sejler på ruten.

Selskabet bag Eurotunnel-togforbindelsen mellem Frankrig og Storbritannien måtte fredag bede folk lade være at komme til stationen, hvis de ikke havde en billet.

Eurotunnel oplyser til tv-stationen BBC, at der har været ekstra pres på togene op til fristen lørdag klokken 04.00. På et døgn har i alt 30.000 passagerer krydset kanalen og er rejst med tog hjem fra Frankrig.

Eurotunnel måtte hurtigt åbne 22 ekstra afgange for at kunne få de mange briter hjem, skriver BBC i sin liveblog.

En gruppe skotter chartrede en fransk fiskekutter, der sejlede dem over kanalen, så de ankom klokken 03.50 - ti minutter inden fristen udløb, skriver BBC.

Næstefter Spanien er Frankrig den mest populære feriedestination blandt briterne.

Hundredtusindvis af briter menes på nuværende tidspunkt at være på ferie i et af de lande, der er omfattet af de nye regler. Det betyder, at de skal i to ugers karantæne, når de kommer hjem.

De nye britiske karantæneregler er indført i takt med, at antallet af nye smittetilfælde er steget i de pågældende lande.

Men også i Storbritannien stiger antallet af nye smittede. Lørdag siger sundhedsmyndigheder, at 1012 mennesker har fået konstateret smitten inden for det seneste døgn.

Dermed er lørdag den femte dag i træk med over tusind nye smittetilfælde i Storbritannien.

