Irans tilbageholdelse af et britisk olietankskib er statsligt pirateri, siger Hunt efter krisemøde i London.

Storbritannien vil have de europæiske lande til at stå i spidsen for en flådemission, der skal beskytte skibe på vejen gennem Hormuzstrædet.

Den opfordring kommer mandag aften fra Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Hunt, tre dage efter at Iran har opbragt et britisk olietankskib i regionen.

- Ifølge folkeretten har Iran ingen ret til at obstruere skibets passage, og da slet ikke borde det. Det var derfor statsligt pirateri, siger Hunt.

Han fremlagde den britiske regerings planer efter et møde i regeringens kriseudvalg. Her drøftede medlemmerne, hvad den britiske reaktion skal være, efter at iranske soldater bordede skibet, "Stena Impero".

- Vi vil nu forsøge at sammensætte en europæisk ledet maritim beskyttelsesmission, der skal støtte en sikker passage for både besætning og last i denne vigtige region, siger Hunt.

Han understreger i samme ombæring, at det ikke betyder, at europæiske lande skal bidrage militært til USA's hårde kurs over for Iran.

Den flådemission, briterne har i tankerne, "vil ikke være en del af den amerikanske politik med at lægge maksimalt pres på Iran", siger Hunt.

Storbritannien og de øvrige europæiske lande har forsøgt at holde sig neutrale i den stadig mere spændte situation mellem USA og Iran.

Men briterne blev alligevel inddraget, da et iransk olietankskib den 4. juli blev opbragt ud for Gibraltar, der er britisk territorium.

Iran har truet med at gøre gengæld og opbragte så "Stena Impero" fredag. Ifølge Iran havde skibet overtrådt de internationale søfartsregler.

/ritzau/Reuters