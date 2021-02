80.000 borgere i England skal coronatestes derhjemme for at hindre spredning af sydafrikansk coronavariant.

Storbritannien er tirsdag begyndt at teste folk i deres eget hjem.

Det foregår ved, at testkyndige går fra dør til dør for at få coronatestet omkring 80.000 briter. Formålet er at hindre en spredning af den mere smitsomme sydafrikanske coronavariant.

Sundhedsvæsenet i England har i alt fundet 105 tilfælde af den sydafrikanske variant siden 22. december. Og for at forhindre smittespredning bliver borgere i otte områder af landet nu testet - uanset om de udviser symptomer på smitte eller ej.

Der er omkring 10.000 borgere i hvert område. Tre af områderne er i hovedstaden, London, to er i sydøst, et område ligger i den centrale del af England, mens der også er et omfattet område i øst og et i nordvest.

Det er dermed i flere forskellige dele af landet, at teststrategien er sat i værk.

Ud over den sydafrikanske coronavariant kæmper Storbritannien i forvejen med den britiske coronavariant, som også er mere smitsom end den oprindelige.

Antallet af smittede i Storbritannien er dalende, efter at der var en stor stigning omkring årsskiftet.

Storbritannien er i gang med et storstilet vaccinationsprogram. Knap 9,3 millioner briter har fået første stik af en coronavaccine. Det svarer til, at omkring hver syvende brite har fået første stik.

Den britiske regering og myndigheder frygter, at de mere smitsomme varianter kan underminere indsatsen med at få pandemien under kontrol.

Forskere har sagt, at den sydafrikanske variant er mere smitsom. Men der er ikke fundet beviser for, at den skulle føre til værre forløb med coronasmitte.

Det vurderes, at varianten kan have en nedsat følsomhed over for antistoffer. Tidligere har Statens Serum Institut dog meldt ud, at vaccinerne ventes at virke mod virusset.

/ritzau/Reuters