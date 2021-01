James Howells har tilbudt byråd 25 procent af bitcoin-formue, hvis han finder den på lokal losseplads.

En britisk mand har tilbudt de lokale myndigheder i Newport City Council i Wales 52,5 millioner pund- omkring 431 millioner kroner - for at få lov til at gå på skattejagt på en lokal losseplads.

Her håber manden - James Howells - at finde en harddisk fyldt med den digitale valuta bitcoin, som han for flere år siden ved et uheld kom til at smide i skraldespanden.

Harddisken indeholdt 7500 bitcoins, som James Howells havde købt i 2009. På det tidspunkt var bitcoins næsten intet værd.

Da kryptovalutaens værdi begyndte at skyde i vejret, begyndte han at lede efter sin harddisk. I den forbindelse gik det op for ham, at han ved et uheld var kommet til at smide den ud på et tidspunkt mellem juni og august 2013.

Den seneste tid er værdien på bitcoins steget voldsomt, og James Howells' 7500 bitcoins er dermed i dag en kæmpe formue værd.

Derfor har han opsøgt de lokale myndigheder i håbet om at få lov til at gå på jagt efter den yderst værdifulde harddisk.

James Howells har således tilbudt byrådet i Newport City 25 procent af den nuværende værdi af de 7500 bitcoins, hvis det lykkes ham at finde den.

- Jeg har tilbudt at donere 25 procent eller 52,5 millioner pund til byen Newport, som kan fordeles ud til alle, der bor i Newport, hvis jeg finder bitcoinene, siger James Howells til CNN.

Kryptovalutaen bitcoin blev skabt i 2009 af en anonym computerprogrammør eller gruppe, der kaldte sig Satoshi Nakamoto.

Bitcoins er reelt computerfiler, der opbevares i en "digital tegnebog" på en harddisk.

De kan bruges som betaling, og alle transaktioner registreres på en offentligt tilgængelig database kaldet Blockchain.

Prisen på en bitcoin har de seneste dage toppet på omkring 37.000 dollar.

James Howells blev i første omgang opmærksom på, at hans harddisk var forsvundet, da hans bitcoins var omkring ni millioner dollar værd.

Baseret på den nuværende valutakurs vurderer han, at de i dag er omkring 273 millioner dollar værd - omkring 1,6 milliarder kroner.

