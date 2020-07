Kunstneren bag statue installeret under protestaktion får mulighed for at donere den til lokalt museum.

Cirka 24 timer fik statuen af den sorte demonstrant Jen Reid lov til at blive stående i Bristol i det vestlige England.

Myndigheder har således fjernet den torsdag morgen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Statuen var blevet rejst i en protestaktion onsdag morgen, da den indtog plinten, hvor en statue af slavehandleren Edward Colston tidligere havde stået.

Statuen af Edward Colston blev af vrede demonstranter væltet og kastet i floden i juni under protester for sortes rettigheder.

I de tidligere morgentimer onsdag ankom to lastvogne, hvor et hold af ti personer på 15 minutter fik installeret statuen uden myndighedernes godkendelse.

Men torsdag er statuen af den sorte demonstrant altså fjernet igen.

- Denne morgen har vi fjernet skulpturen. Den vil blive opbevaret på vores museum, hvor kunstneren kan afhente den eller donere den til vores udstilling, siger Bristols byråd i en erklæring ifølge AFP.

Det er den britiske kunstner Marc Quinn, der står bag den midlertidige installation.

Statuen forestiller Jen Reid, der var blandt de vrede demonstranter, da statuen af Colston blev væltet i juni.

Der blev i den forbindelse taget et billede af Jen Reid, hvor hun står på statuens plint med sin knyttede næve i vejret.

Den knyttede næve er et symbol, der af sorte er blevet brugt under Black Lives Matter-demonstrationerne, der er foregået i store dele af verden.

Jen Reid har arbejdet sammen med Marc Quinn om installationen. Kort efter at statuen var rejst, blev hun fotograferet foran den med sin næve i vejret.

- Det er fantastisk. Det er ret fucking sejt, sagde Jen Reid ifølge The Guardian.

Edward Colston var fremtrædende i handlen med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet.

/ritzau/