Som erhvervsminister mødte Brian Mikkelsen den nye britiske premierminister, daværende London-borgmester Boris Johnson, en enkelt gang.

»Jeg husker ham som enormt karismatisk. Det faldt jeg for, og jeg tog hjem og købte en af hans bøger,« husker Brian Mikkelsen.

Sammen med resten af den danske delegation besøgte den daværende danske minister blandt andet finansdistriktet i London.

Som borgmester var spradebassen Boris Johnson fra 2008 til 2016 en borgerlig afveksling i millionbyens politiske historie, hvor den ene socialdemokrat har efterfulgt den anden i årtier.

»Jeg heppede meget på ham dengang, fordi han var en fornyelse. Han tænkte ud af boksen og var en moderat borgmester, der kunne favne bredt,« siger Brian Mikkelsen.

Han købte en bog, som Johnson skrev i 2014 om tidligere premierminister Winston Churchill. Her er det ganske tydeligt, at Boris Johnson spejler sig selv i den ikoniske statsmand. Efterhånden ændrer Boris Johnson dog karakter.

»Det opportunistiske gen slog igennem, hvor han i 2016 valgte at blive EU-modstander, fordi det gjorde det nemmere at blive premierminister. Der faldt min personlige sympati for ham. Fuldstændig,« siger Brian Mikkelsen.

»Han er politiker, når politikere er værst. Han er god retorisk, men hvis man følger ham, hvad jeg har gjort, har han skiftet holdning rigtig mange gange. Det er bekymrende. Som politiker skal man have en kurs. Man kan ikke bare stikke fingeren op i luften og mærke folkestemningen hele tiden.«

Som minister var det netop de britiske kolleger, han havde det tætteste samarbejde med. Derfor er det en bekymret Brian Mikkelsen, der i dag er direktør for Dansk Erhverv, som fik nyheden om, at Boris Johnson tager over efter Theresa May.

»Vi har 63.000 job i Danmark bundet op på vores samhandel med Storbritannien. Derfor koster det velstand i Danmark, at der er uvished om fremtiden.«

Brian Mikkelsen tror ikke på, at Boris Johnson bliver en succes som premierminister.

»Min forudsigelse her på dag 1 er, at han ikke får nogen stor plads i historiebøgerne,« lyder skudsmålet.