Brian Laundries forældre har hele tiden påstået, at han forlod deres hjem 14. september.

Men nu har familien ændret den dato. Det fortalte deres advokat, Steve Bertolino, til CNN.

Siden midten af september har politiet, FBI-agenter og specialtrænede hunde ledt efter den 23-årige Brian Laundrie, der er som sunket i jorden.

Senest har Brian Laundries egen far, Christopher, valgt at tage del i eftersøgningen og altså også ændret en helt central detalje i familiens forklaring på, hvornår Brian Laundrie præcist forlod deres hjem i Florida.

Det er nemlig ikke den 14 september, som familien først påstod.

Christopher var allerede ude at lede efter sin søn natten til den 13. september. Angiveligt uden held. Derfor vendte han tilbage med Brian Laundries mor, Roberta, den følgende dag. Her bemærkede de deres søns Ford Mustang med en 'forladt køretøj' note på. Parret hentede bilen hjem den 15 september, oplyser advokaten til CNN.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police

17. september fortalte Laundries forældre ellers politiet, at de ikke havde set ham i tre dage, da han var taget til Carlton Reserve for en vandretur den 14. september.

De to forlovede, Rejsebloggeren Gabby og Brian Laundrie, var tilbage i juli kørt afsted på det, der måske skulle være deres livs eventyr – en roadtrip på tværs af USA, der, efter planen, skulle slutte i oktober.

Men noget er gået galt på den tur. For kun Brian Laundrie vendte levende tilbage.

Allerede den 1. september dukkede han op hjemme i Florida. Uden Gabby. Og uden at ville svare på spørgsmål om, hvad der var sket med hende. Få dage senere meldte Gabbys forældre hende savnet.

Og så forsvandt Brian Laundrie sporløst. Og åbenbart en dag tidligere end Brian Laundries forældre først havde fortalt til politiet.

I mellemtiden er liget af Gabby dukket op i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming.

Det samme kan man ikke sige om Brian Laundrie, der fortsat er som sunket i jorden.

Eftersøgningen efter Brian Laundrie har stået på i tre ugers tid.

Brian Laundrie er ikke sigtet for noget i sagen, men han beskrives som 'en person af interesse', og derfor vil politiet gerne finde ham.