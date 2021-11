Der er nu kommet en afklaring på, hvordan Brian Laundrie døde.

Det sker mere end en måned efter, at det, der viste sig at være ligdele tilhørende ham, blev fundet i vildmarken i Florida.

Ifølge New York Post fortæller Laundrie-familiens advokat, at den 23-årige mand begik selvmord. Det er hans forældre blevet infomeret om, lyder det.

»Chris og Robert har fået at vide, at dødsårsagen var et skud i hovedet, og at der var tale om selvmord,« siger advokaten Steve Bertolino:

»Chris og Roberto sørger stadig over tabet af deres søn, og svaret vil forhåbentlig gøre det lettere.«

Brian Laundrie var i løbet af efteråret en af USAs mest eftersøgte personer i en sag, der vakte opmærksomhed over hele verden. For da hans forlovede, Gabby Petito, forsvandt sporløst i forbindelse med parrets roadtrip, var der mange, der fulgte med i sagens udvikling.

Det hele begyndte i begyndelsen af september, da Brian Laundrie pludselig vendte alene tilbage til sin familie i Florida, og kort efter blev den et år yngre Gabby Petito meldt savnet.

Hendes lig blev midt i september fundet nær en naturpark i Wyoming, hvor parret sidst blev set sammen. En retsmediciner fastslog siden, at hun døde af »strangulering med hænderne«.

På det tidspunkt var Brian Laundrie dog allerede forsvundet fra sine forældres hjem, og en omfattende eftersøgning var i fuld gang – indtil man altså fandt resterne af hans lig i slutningen af oktober.

Ifølge advokaten Steve Bertolino har Brian Laundrie tilsyneladende skudt sig selv med en pistol tilhørende forældrene. I forbindelse med en af politiets ransagninger af deres hjem efter hans forsvinden, blev det konstateret, at der manglede et skydevåben.

