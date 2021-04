42 år gammel døde Brian Sicknick af »naturlige årsager«.

Det konkluderer den obduktionsrapport, der har undersøgt politimandens død nærmere.

Sicknick var en af de i alt fem personer, der i januar mistede livet under urolighederne i Washington.

Da horder af Trump-supportere 6. januar i år trængte ind i regeringsbygningen, var han blandt de betjente, der forsøgte at stoppe dem.

42-årie Brian Sicknick døde efter stormen på Kongressen. Foto: Politiet Vis mere 42-årie Brian Sicknick døde efter stormen på Kongressen. Foto: Politiet

Efter optøjerne var der forlydender om, at den erfarne politimand havde fået gentagende slag i hovedet med en brandslukker og var blevet sprøjtet i øjnene med en såkaldt 'bjørnespray'.

Tre måneder efter stormen på Kongressen, ligger dødsårsagen endelig klar.

På trods af skaderne fra mødet med demonstranterne, konkluderer rapporten, at Sicknick døde af to slagtilfælde dagen efter angrebet. Dødsårsagen bliver derfor omtalt som »naturlig«.

Det skriver Washington Post.

Capitol Police officer Brian D. Sicknick, who engaged rioters, suffered two strokes and died of natural causes, officials say https://t.co/jgJ3VdcmLY — The Washington Post (@washingtonpost) April 19, 2021

Ifølge avisen vil resultatet af rapporten gøre det vanskeligt at retsforfølge de to mænd, som er sigtet for at have overfaldet ham med spray.

Hidtil har der været talt om, at sprayen, som normalt bliver brugt til at skræmme bjørne væk i vildmarken, fik betjentens tunge til at svulme op og hindrede ham i at trække vejret.

Francisco J. Diaz, lægen, som har udfærdiget rapporten, siger til avisen, at obduktionen ikke har fundet bevis for, at den 42-årige fik en allergisk reaktion på grund af den sprayen.

Lægen forklarer også, at der ikke var tegn på hverken ydre eller indre kvæstelser.

Mindehøjtidelighed for den dræbte betjent i Washington 2. februar. Foto: POOL Vis mere Mindehøjtidelighed for den dræbte betjent i Washington 2. februar. Foto: POOL

Slagtilfældene skyldes en blodprop i en arterie i bunden af hjernestammen, fremgår det.

Diaz afviser at kommentere, hvorvidt den 42-årige betjent i forvejen havde en lidelse, der kunne forårsage blodproppen.

I dagene efter stormen på Kongressen udtalte politiet og det amerikanske justitsministerium, at betjenten var død som følge af sin indsats under urolighederne.

Det fremgik også af medierne, at politiet i begyndelsen antog, at dødsfaldet skyldes, at Sicknick var blevet slået med en brandslukker.

WATCH: Procession in Washington, D.C., for fallen Capitol Police officer Brian Sicknick, who died after being injured in clash with a pro-Trump mob Wednesday. pic.twitter.com/7MVHEkVke0 — MSNBC (@MSNBC) January 10, 2021

Francisco J. Diaz understreger dog over for Washington Post, at resultaterne af obduktionsrapporten IKKE betyder, at de ting betjenten blev udsat for under tumulten, ikke kan have medvirket til dødsfaldet.

Han noterer sig derimod, at Sicknick var blandt de betjente, der blev konfronteret med hoben i Kongressen, og at »alt, hvad der skete, spillede en rolle for hans tilstand«.

Nyheden om obduktionsrapporten har straks fået sindene i kog på de sociale medier, hvor Trump-støtter og andre konservative ser det som et bevis på, at han ikke døde på grund af demonstranternes angreb.

Politiet på the Capitol udtaler dog i en erklæring, at afgørelsen ikke ændrer ved det faktum, at Brian Sicknick døde i tjenesten, mens han modigt forsvarede Kongressen og the Capitol.