Den britiske regerings historiske nederlag lægger massivt pres på mændene bag Boris Johnson, efter Højesteret tirsdag enstemmigt afgjorde, at suspenderingen af det britiske parlament er ulovlig.

En dom, der kan resultere i magtfulde mænds fald og anklager om forræderi mod dronning Elizabeth.

Boris Johnson har gennem en talsmand afvist, at Højesteretsdommen får ham til at træde tilbage, og ifølge The Guardian bliver premierministeren også beskyttet af sine nærmeste.

Mændene bag ham står modsat ganske udsatte. Men hvem er de? Læs mere her:

Jacob Rees-Mogg Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Jacob Rees-Mogg Foto: HANNAH MCKAY

Jacob Rees-Mogg

Han var kendt som en charmerende excentriker i offentligheden og blandt sine kollegaer i parlamentet. Nu er Jacob Rees-Mogg manden, der misledte dronning Elizabeth II og potentielt kan blive anklaget for forræderi.

I sin rolle som parlamentsminister førte Jacob Rees-Mogg suspenderingen ud i livet og var også den, der rådede dronningen til at suspendere parlamentet.

Men efter 11 dommere i Højesteret enstemmigt har afgjort, at suspenderingen er ulovlig, kan han potentielt blive anklaget for forræderi for at mislede dronningen.

Jacob Rees-Mogg griner, da hans parlamentskollegaer beder ham sætte sig ordentligt op. Vis mere Jacob Rees-Mogg griner, da hans parlamentskollegaer beder ham sætte sig ordentligt op.

Hvis navnet Jacob Rees-Mogg ringer en klokke, så er der god grund til det.

Han var nemlig manden, der for få uger siden gik verden rundt, efter han blev taget i at slænge sig henover sæderne i det britiske Underhus og grine af sine parlamentskollegaer, da de bad ham sætte sig op.

Nonchalancen skabte vrede blandt parlamentarikere, og manden blev et omvandrende ’meme’ – en joke baseret på billeder eller personer klippet ind i sjove sammenhænge eller med en sjov tekst.

Han er »det fysiske udtryk for arrogance, magtfuldkommenhed, disrespekt og foragt for parlamentet,« skrev parlamentsmedlem Anna Turley på Twitter.

Dominic Cummings Foto: ANDY RAIN Vis mere Dominic Cummings Foto: ANDY RAIN

Dominic Cummings

Premierminister Boris Johnsons nærmeste rådgiver og hjernen bag Brexit-kampagnen, Dominic Cummings, er en af de mest kontroversielle skikkelser i britisk politik, skriver CNN i et større portræt af manden.

Leave-kampagnens succes, der med et snævert flertal resulterede i, at briterne stemte for at forlade EU, kan tilskrives netop Dominic Cummings.

Ingen havde set det komme. Leave-kampagnen blev regnet som chanceløs. Ingen troede på, at Dominic Cummings kunne vende den massive modstand.

I juli lagde han en plan kaldet ’Exit Strategy’, som Boris Johnson siden da har fulgt. Suspenderingen af det britiske parlament i fem uger frem mod Brexit 31. oktober står i den plan.

Jagten på Brexit har også fået Cummings til at true konservative parlamentsmedlemmer der er imod Brexit – altså politikere i Boris Johnsons eget parti – med, at de ville blive smidt ud af partiet, hvis de ikke rettede ind og fulgte partiets hårde linje.

Cummings har været kompromisløs. Og derfor er suspenderingen og truslen mod de konservative politikere blevet et af hans største problemer.

23 konservative parlamentarikere blevet smidt ud eller har selv forladt gruppen, mens suspenderingen er beskrevet af Højesteretten som et ’ekstremt forsøg’ på at hæmme og forhindre parlamentet i at udøve deres magt og dermed deltage i demokratiet.

Geoffrey Cox Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Geoffrey Cox Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Geoffrey Cox

Regeringens øverste juridiske rådgiver Geoffrey Cox godkendte suspenderingen af parlamentet.

Det viser lækkede papirer til Sky News, hvor det fremgår, at Cox ikke vurderede, der var noget ulovligt i de fem ugers suspendering af parlamentet – der som bekendt er blevet modsagt af 11 dommere i Højesteret tirsdag.

Dermed er presset på Cox steget voldsomt.

Oppositionspartiet Labours Keir Starmer forlanger, at han som minimum forklarer sig over for parlamentsmedlemmerne, og at han bør tænke grundigt over, om han har det rigtige job.