Lederen af Brexitpartiet, Nigel Farage, siger, at han ikke stiller op ved det britiske parlamentsvalg 12. december.

Den 55-årige Farages parti kæmper for at få briterne ud af EU med et hårdt brexit - uden en skilsmisseaftale.

Han har opfordret de partier, som vil have briterne ud af EU, til at indgå en alliance, som kan gennemføre landets udtræden.

I en valgtale fredag sagde han, at premierminister Boris Johnson skal opgive sin brexitaftale og gå i alliance med Brexitpartiet i valgkampen. Dette er blevet afvist af Johnson.

- Brexitpartiet er det eneste opstillede parti, der faktisk repræsenterer brexit, sagde Farage, som svor at give både de konservative og Labour hård kamp i hver eneste valgkreds i England, Skotland og Wales.

Der har tidligere været spekulationer om, at partiet kun ville stille op i valgkredse, hvor oppositionspartiet Labour står stærkt, og hvor der er mange brexittilhængere.

/ritzau/Reuters