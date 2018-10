EU's brexitforhandler understreger, at fremskridt i forhandlingerne er påkrævet før EU-topmødet i næste uge.

Bruxelles. Der arbejdes på højtryk for at finde en aftale om briternes udtræden af EU. Og det er bydende nødvendigt, fastslår Michel Barnier, som er EU's chefforhandler på området.

Onsdag orienterede han EU-Kommissionen om status i forhandlingerne, der for første gang i lang tid ser ud til at rykke sig i den rigtige retning.

Ifølge cheftalsmand for EU-Kommissionen Margaritis Schinas opfordrede Barnier til hastige fremskridt i forhandlingerne forud for EU-topmødet i næste uge.

- Han mindede om, at der skal være afgørende fremskridt på plads i tide til topmødet næste uge, og at forhandlinger på det tekniske niveau vil fortsætte denne uge, siger Schinas på et pressemøde onsdag.

Brexit er på dagsordenen til næste uges topmøde, hvor EU's stats- og regeringschefer samles i Bruxelles. Men mange andre områder skal også behandles, og derfor er tiden til at diskutere briternes farvel til EU knap.

Der er imidlertid lagt op til et ekstraordinært topmøde om brexit den 17. og 18. november. Men det er forudsat, at der på næste uges topmøde bliver præsenteret betydelige fremskridt på området.

Derfor er det afgørende for de videre forhandlinger, at man til topmødet i næste uge kan vise, at parterne er rykket tættere på hinanden.

Parterne arbejder derfor på højtryk i disse dage. Det vil fortsætte hen over weekenden med håbet om at kunne præsentere et gennembrud allerede mandag.

Den største tilbageværende knast i forhandlingerne er spørgsmålet om grænsen mellem Irland og den britiske provins Nordirland. Grænsen er den eneste grænse på fastlandet mellem EU og Storbritannien.

Begge parter vil gerne undgå gennemgribende kontrol ved grænsen efter brexit. Men de er ikke enige om, hvordan det skal udføres i praksis.

I de seneste dage har både EU og Storbritannien signaleret fremskridt i forhandlingerne.

Storbritannien træder officielt ud af EU 29. marts 2019. Ingen af parterne ønsker, at det bliver uden en skilsmisseaftale.

/ritzau/