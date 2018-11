Opdatering: Den britiske viceminister for brexit, Suella Braverman, forlader regeringen. Det fremgår af en meddelelse, skriver AFP. En politisk kilde bekræfter oplysningen over for Reuters. Det er torsdagens femte afgang fra premierminister Theresa Mays regering.

Udover hende har en britisk minister kort forinden meddelt, at hun går af i protest mod brexitaftalen. Beskæftigelsesminister Esther McVey har meddelt premierminister Theresa May, at hun forlader regeringen, skriver Reuters.

Kort forinden meddelte den britiske minister for brexit, Dominic Raab, sin afgang fra Theresa Mays regering. Det meddeler han i en besked på Twitter.

Det sker i protest mod den aftale, der er fremlagt for Storbritanniens udtræden af EU.

- Jeg beklager at måtte meddele, at efter mødet i går om brexitaftalen, må jeg træde tilbage, skriver Raab.

Han tilføjer, at den del af Mays plan, der handler om Nordirland, "udgør en meget reel trussel" for Storbritanniens integritet.

Det mest omstridte element i brexitudkastet er den såkaldte backstop-plan, der handler om at Storbritannien bliver i en toldunion med EU, indtil en handelsaftale er på plads.

- Ingen demokratisk nation har nogensinde underskrevet en aftale, der binder landet til så omfattende et system, skriver Raab.

- Jeg kan ikke forene betingelserne i den foreslåede aftale med de løfter, vi afgav til landet i vores erklæring ved det seneste valg. Det er helt grundlæggende et spørgsmål om offentlighedens tillid, mener Raab.

Det er anden gang i år, at en brexitminister forlader Mays regering. Raab har siddet på posten siden juli, hvor hans forgænger, David Davis, gik af på grund af utilfredshed med den såkaldte Chequers-plan.

Dermed er regeringen er ramt af tre minister-opsigelser, efter at May onsdag samlede opbakning i sin regering til at gå videre med aftaleudkastet.

Tidligere torsdag morgen havde også Shailesh Vara, som er britisk viceminister for Nordirland, meddelt, at han træder ud af regeringen på grund af utilfredshed med brexitaftalen.

Vara skriver i et brev, der er offentliggjort på Twitter, at det britiske folk stemte tydeligt for at forlade EU, og det må regeringen føre ud i livet.

- Men den aftale, der er lagt frem, gør ikke det, idet den efterlader Storbritannien på en mellemvej uden nogen tidsfrist for, hvornår vi vil blive en suveræn nation, lyder kritikken fra viceministeren.

Kort inden at meddelelsen om Raabs afgang tikkede ind, sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, at han håber på, at der ikke kommer flere opsigelser i regeringen.

- Jeg mener, at aftalen er i nationens interesse, siger Hancock til BBC Radio.

- I enhver forhandlet aftale vil der være detaljer, som er kompromisser, og de er ikke perfekte.

