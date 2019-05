Liberaldemokrater og Labour kan snuppe hundredvis af konservative pladser i Englands bystyrer, mener ekspert.

Vælgerne i England ventes at bruge torsdagens lokalvalg til at give premierminister Theresa Mays konservative parti et rap over fingrene på grund af det rodede brexitforløb.

Det viser flere valgmålinger.

Torsdag skal der vælges lokalpolitikere til over 8000 pladser i bystyrerne rundt om i England.

Resultatet ventes at tegne et billede af, hvordan brexitprocessen har påvirket opbakningen til May og de konservative.

Det er det første valg siden den 29. marts, hvor Storbritannien skulle have forladt EU. Det er nu udskudt - indtil videre til slutningen af oktober.

Valganalytiker Robert Hayward vurderer, at de konservative risikerer at miste over 800 af de pladser, partiet i dag har i bystyrerne rundt om i England.

Han mener, at vælgerne især vil søge hen mod Liberaldemokraterne, men også Labour ventes at overtage flere hundrede af de pladser, de konservative hidtil har haft.

En enkelt meningsmåling peger i retning af, at de konservative kan miste helt op mod tusind af de sæder, de har i de lokale styrer.

Traditionelt er valgdeltagelsen lavere ved lokalvalg end ved parlamentsvalg. Men denne gang mener iagttagere, at endnu flere vælgere vil blive hjemme, fordi de i stigende grad er trætte af brexit og politik i det hele taget.

Lokalvalget er heller ikke en helt så præcis strømpil for, hvordan det vil gå ved et kommende parlamentsvalg. Det skyldes netop, at færre vælgere stemmer, og fordi der er mere fokus på lokale spørgsmål.

De første resultater fra lokalvalget i England ventes tidligst at tikke ind torsdag omkring klokken 23 dansk tid.

/ritzau/Reuters